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「親密餵食」吳品潔爆熱戀ING！　邱宇辰親回兩人關係

記者林奕如／台北報導

邱宇辰（毛弟）和吳品潔在《你有念大學嗎？》配對，戲外也傳出假戲真做，更被《ETtoday星光雲》曝光兩人單獨吃飯約會，他伸手餵她甜點，女方也毫不猶豫一口吞下，上演餵食秀舉止親密。對此，他今出席八大《一起幹大事》拍賣二手衣活動，回應笑說：「就是朋友。」

▲邱宇辰、楊騰、賴雅琪、許巧薇、邱九儒《一起幹大事》演員今齊聚一起做愛心。（圖／八大提供）

▲邱宇辰回應和吳品潔緋聞。（圖／八大提供）

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邱宇辰和吳品潔拍戲結為好友，IG不避諱PO出互動影片，演員群也曾到邱宇辰家一起玩狼人殺，哥哥王子也見過吴品潔。邱宇辰個性低調，出道至今有過幾段緋聞，包括豆花妹、陳冠希前女洪文安、張語噥，再到最近的吳品潔，他都沒有正面承認過，覺得除非論及婚嫁，否則不公開，怕帶給另一半困擾。他在主持圈耕耘外，近年積極跨足戲劇，想要好好衝刺事業，預計35歲結婚，但沒有也不強求，一切順其自然。

▲邱宇辰、楊騰、賴雅琪、許巧薇、邱九儒《一起幹大事》演員今齊聚一起做愛心。（圖／八大提供）

▲邱九儒（左起）、楊騰、邱宇辰、賴雅琪、許巧薇。（圖／八大提供）

邱宇辰在《一起幹大事》首挑大樑當男一，一群新人演員喊他哥，比起當年《模范棒棒堂》最嫩底迪的模樣，成長非常多，他也透露，粉絲數明顯增長，甚至在長輩間打開知名度，就連哥哥王子都肯定的對他說：「這部戲真的很適合你，你就是適合娛樂大家。」

今舉行戲服公益二手拍，演員群邱宇辰、到現場和粉絲近距離互動。邱宇辰發現自己拍戲忘了帶走的名牌運動鞋，現在竟然在粉絲手上，因為被劇組拿出來拍賣，原本一雙要價2萬台幣，現在只花1800就買到，他開玩笑大喊：「心在淌血啦。但為了愛心公益，這值得。」

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邱宇辰, 毛弟, 苗可麗, 李㼈, 王滿嬌, 賴雅琪, 楊騰, 許巧薇, 邱九儒, 一起幹大事

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