男偶像出道1個月談戀愛　穩交9年⋯前輩嚇壞：時代不同了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓嘻哈團體Block B於2011年出道，舞蹈擔當的有權（U-Kwon）舞台上看起來霸氣，私下卻是個癡情男孩。他曾在《人生酒館》談及與女友全善慧（전선혜）穩定交往多年，14日再度於《The Quack Philosophers》曝光戀愛細節，他其實早在剛出道1個月便與大4歲女友在一起，令樂壇前輩震驚直呼「時代不同了」。

▲Block B有權出道1個月，就跟女友在一起了。（圖／翻攝自tvN）



有權14日出演談話性節目《The Quack Philosophers》，大方承認自己是公開認愛的藝人，他與女友穩定交往眾人皆知，但兩人最厲害的是，戀愛時間點其實是團體Block B剛出道的時候，他坦言「出道約1個月的時候在一起，原本是秘密交往，後來公司的人跟幾名粉絲知道，便公開承認了，交往1年左右公開的。」

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▲▼聽見有權身為偶像談男團公開戀愛，樂壇前輩洪瑞範相當震驚直呼「時代不同了」。（圖／翻攝自tvN）

有權大方認了至今穩交9年，令資深歌手洪瑞範相當震驚：「你們是偷偷交往的吧，公司不是不讓戀愛的嗎？」他感嘆時代不同了，以前年代的藝人談戀愛必須躲躲藏藏，只要被抓到就完了，但現在粉絲反而會為偶像應援，「我是無所謂，但要保護女生，所以才會隱瞞。」

事實上，有權曾在節目上談述公開戀愛的心境，「我不喜歡那種（被注意的）視線，公司也會跟我們說『不要被抓到』、『不要交往』。」於是他在官咖上面PO出約會照片，親自告訴所有粉絲「我不想騙大家，我現在有交往的人。」成為演藝圈裡一段佳話。