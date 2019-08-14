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回家脫衣傻眼「全身都抓痕」整片紅腫！　嚴立婷掛急診崩潰：一定是生了他

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷婚後陸續生下兒子Willson、女兒Tammy，身體向來健康的她最近透露，產後無論是體質或體力都明顯不如從前，「自從生了就開始怪小孩，一定是生了他」，有次吃完飯回家甚至開始覺得不對勁，「脫下衣服傻眼！」症狀嚴重到趕快掛急診。

▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼嚴立婷的體質和體力在產後出現明顯變化。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

嚴立婷在《醫師好辣》透露，有次和家人一起去海鮮餐廳吃飯，其他人吃完都沒事，她一回家就覺得身體怪怪的，脫衣服一看嚇翻，「全身都是抓痕！」不經意一抓，「它就會變成一條紅，然後腫起來。」

▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼嚴立婷有次吃完飯全身都是紅腫抓痕。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

一度癢到有「快往生」的感覺，嚴立婷立刻直奔急診室掛急診，醫生立刻打針並安撫：「這個會稍微舒緩一下。」對方提醒她只要發生過一次蕁麻疹，一輩子都會有蕁麻疹。

▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼醫生告訴嚴立婷一輩子都會有蕁麻疹。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

一邊回憶當時的情景，嚴立婷一邊開玩笑：「我就想說這醫生為什麼恐嚇我？」但事後印證，凡是有壓力、睡眠品質不好，她真的會馬上冒出蕁麻疹，不小心抓到就會腫起來，這也讓網友窺見為人母背後的辛苦代價。

▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）

▲▼嚴立婷的皮膚變得很敏感。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）

▲▼嚴立婷。（圖／翻攝自Instagram／love_mytwbaby）

▲約從08：44分開始。（影／取自YouTube／醫師好辣）

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