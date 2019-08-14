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相信音樂員工大爆料！ 任賢齊騎重機上班準時成困擾

記者蕭雅玲／台北報導

莎莎及廣場舞達人Max一起主持網路節目，日前錄影製作單位安排兩人突擊幸福企業「相信音樂」尋找五月天的蹤影，首先來到附近早餐店，老闆透露五月天常來，其中石頭每次來都必點里肌蛋、瑪莎愛吃總匯加大冰奶，但主唱阿信超神秘，幾乎沒有出現過。

▲▼莎莎。（圖／TVBS提供）

▲莎莎主持網路節目大嗑美食。（圖／TVBS提供）

「相信音樂」的員工阿宗跟納豆帶著莎莎及Max參觀練團室，莎莎問兩位：「你們在幸福企業工作，真的幸福嗎？」阿宗秒酸：「誰可以跟他們一樣不用花錢，看好幾十場五月天的演唱會！」莎莎好奇兩位貼身近距離接觸藝人，有沒有偷喝過五月天的水？?阿宗說：「是沒偷喝過啦！但納豆有偷拍過妳？」沒想到納豆趕緊解釋：「不是莎莎啦…我是偷拍愷樂！」讓莎莎直呼：「夠了！」

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納豆還大膽爆料說，任賢齊只要有活動都會提早到，有一次錄影時間是九點，工作人員跟他約八點半到公司，沒想到任賢齊七點半就到，莎莎說：「準時到是好事，但也太早到也會困擾啊。」阿宗說困擾的不是太早到，而是任賢齊不是搭一般的港星車來，他都騎百萬重機，到公司後會打給工作人員說：「我的重機可以停哪？ 」因為有時候附近沒辦法停，就要有人在外面顧重機。

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關鍵字

莎莎，任賢齊, 五月天, 阿信, 石頭

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