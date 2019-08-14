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SJ 9月登台神童缺席？　主辦說話了：正在做深度詳細檢查

記者吳睿慈／台北報導

「2019 K-FLOW2 CONCERT IN TAIWAN」連續2年在林口體育館登場，韓流帝王SUPER JUNIOR也是連續2年來台陪粉絲度過，不過，成員神童12日突宣布將暫時中斷演藝活動，因身體健康因素必須休息一段時間，對此，他是否會來台參加拼盤，主辦14日給出官方回應，透露神童目前會先做深度的詳細檢查，暫時無法確認能否來台。

▲▼super junior。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd / 希林國際 提供）

▲Super Junior將在9月來台參加拼盤演唱會。（圖／O.N Worldwide Co.,Ltd / 希林國際 提供）

神童最近接受了詳細的健康檢查，由於身體因素將暫時中斷演藝活動，連手上的主持節目也一一卸下，由其他藝人接手，所屬團體Super Junior的活動也將會有調整，目前暫無法確定能否來台參加K-FLOW CONCERT，對此，主辦14日回應「距離9月21日的活動還有一段時間，神童會先做深度的詳細檢查，好好休養，目前還無法確認，但一有任何確定的消息，將會儘快告訴大家。」

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隨著SUPER JUNIOR全體成員皆服完兵役，他們預計在9月帶著新專輯回歸，當月便緊鑼密鼓來到台灣演出，屆時有望在明年演唱會前先帶來新歌舞台，而成員去年來台表演時，精心籌劃帶來全員表演、小分隊演出以及個人舞台，今年的演出內容更加令人期待。活動門票已在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣。

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K-FLOW2 CONCERT, SUPER JUNIOR, 神童

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