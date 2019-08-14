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王若琳奪金曲獎推「翻唱專輯」　第一首選鄧麗君致敬！

記者關韶文／台北報導

今年才剛獲得金曲獎的加持，Joanna王若琳隨即展開全新音樂計畫，將於下半年發行全新翻唱專輯《愛的呼喚》，首波單曲是翻唱鄧麗君名曲《我只在乎你》。

王若琳覺得鄧麗君的《我只在乎你》是一首很動人的歌，將愛情的濃烈、深刻、卑微、犧牲全部融為一體；當我們透過音樂去體會這般濃烈的愛情，同時也能見證愛情的巨大，「因為美麗過所以值得」。

《我只在乎你》也是王若琳奶奶的愛歌，王若琳小時候跟奶奶很親，常住在奶奶家，也因為奶奶很喜歡鄧麗君，家裡常常播放《我只在乎你》、《月亮代表我的心》等鄧麗君的名曲。

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▲▼王若琳。（圖／索尼提供）

▲王若琳即將發行翻唱專輯。（圖／索尼提供）

王若琳6歲時第一次聽到《我只在乎你》，等到長大後再來聽它，因為了解詞意而更有感觸。王若琳還記得小時候，奶奶會一邊彈鋼琴一邊唱中英文歌給她聽；奶奶曾參加過歌唱比賽節目「五燈獎」，歌藝精湛的她還拿過4個燈（5個燈滿分）！原來王若琳有一個會唱歌的奶奶，有其祖母必有其孫女！

王若琳即將於下半年推出全新翻唱專輯《愛的呼喚》，這將會是她第一次以「愛情裡不同的女性肖像」做為專輯主題，也將獻唱粵語歌及日文歌，她表示現在的心情很緊張、很期待，接下來還要去LA拍MV！全新巡迴演唱會《愛的呼喚》也即將於9月開跑，王若琳為了加強體能，已持續健身一個多月。

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