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曾沛慈療情傷「手撕照片到濺血」　驚爆長達兩年罹這病！

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈暌違2年推出專輯《謎之音》，今天舉辦發片記者會同時公布，將二度站上台北國際會議中心開唱，舉行「2019謎之音」演唱會。她透露這兩年開始發現自己哭不出來，且情況越來越嚴重，「我有逞強病，一哭出來，下一秒就會想：『有什麼好哭的？』讓我的情緒出不來。」除了在演《與惡》因劇情需要，下戲後回到「曾沛慈」的身分就哭不出來ㄝ直到這次拍攝MV終於能夠好好發洩。

▲▼曾沛慈《謎之音》發片暨演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼曾沛慈將二度站上TICC開唱。（圖／記者湯興漢攝）

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▲▼曾沛慈《謎之音》發片暨演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

她原本考慮向醫生求助，但還是打消念頭，但自爆大學時曾看過精神科，醫生還開給她藥，但她擔心自己吃了藥後反而覺得自己真的生病，最後還是把藥丟掉。

今天首播新歌《怎麼能這樣》MV，瀕臨分手的曾沛慈面對滿牆的甜蜜照片，傷心得用手猛撕照片，不料因紙質太硬，她的手還因此受傷，她打趣說這次發片頻頻見紅，除了手濺血，前三支MV拍攝時都剛好遇到月經第一天，今天記者會她聊到這件事講得太興奮，手上的麥克風又不慎敲到門牙，險些又「見紅」。▲▼曾沛慈《謎之音》發片暨演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼曾沛慈講得太開心，麥克風不小心撞到門牙。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼曾沛慈《謎之音》發片暨演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

被問到現實生活中的她，會如何治療感情受的傷，曾沛慈表示除了會去旅行，她還會不停去看有關於對方的事物，「會一直看對方的東西，很變態啊，但又想念，手機就一直看對方的動態，到後來發現自己太不健康，不知道為何自己會這樣。」直到出現新對象後，她才會停止沈溺過去的行為。演唱會門票24日中午12點在寬宏、萊爾富及OK超商開賣。

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