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一世代哈利拒演《小美人魚》艾瑞克王子！迪士尼重新選角

記者洪文／綜合報導

迪士尼真人電影《小美人魚》卡司陣容受到關注，前英國偶像團體一世代（One Direction）團員哈利斯泰爾斯（Harry Styles）先前傳出正在洽談「艾瑞克王子」一角，未料今（14日）確認他已經「禮貌性地」拒絕演出。

▲▼前一世代（One Direction）團員哈利斯泰爾斯（Harry Styles）傳出正在洽談演出真人版《小美人魚》的艾瑞克王子。（圖／美聯社／翻攝自網路）

▲哈利斯泰爾斯拒絕演出真人版《小美人魚》的艾瑞克王子。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自網路）

根據外媒《Wrap》報導，哈利斯泰爾斯是《小美人魚》的粉絲，不過他已經「禮貌性地」拒絕演出「艾瑞克王子」一角。隨後，權威媒體《綜藝報》（Variety）證實消息，哈利仍有機會演出其他角色，雙方仍保留合作空間，迪士尼內部已經重新尋找適合的人選，近期內應該會做出決定。

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《小美人魚》陸續確定卡司陣容，「愛麗兒」由美國R&B姐妹雙人組Chloe x Halle成員荷莉貝利演出，「小比目魚」將由《不存在的房間》童星雅各特蘭姆雷（Jacob Tremblay）演出、「海鷗史卡托」將由《瘋狂亞洲富豪》美籍中韓混血女星奧卡菲娜（Awkwafina）演出。

▲▼《小美人魚》愛麗兒確定由賀勒貝利（Halle Bailey）演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲《小美人魚》愛麗兒確定由荷莉貝利演出。（圖／達志影像／美聯社）

《小美人魚》由《愛‧滿人間》導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）執導，電影中確定重現1998年動畫電影的原創歌曲，當年製作《Under The Sea》的電影音樂家亞倫孟肯（Alan Menken）將與《海洋奇緣》、《愛‧滿人間》電影音樂製作人林曼努爾米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）共同打造全新歌曲，米蘭達也將共同製作電影。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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