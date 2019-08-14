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郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

記者潘慧中／綜合報導

《我們不能是朋友》深刻描寫現代男女在感情裡所遇到的糾結與矛盾，當中以周惟惟（郭雪芙飾）和黎皓一（孫其君飾）的互動特別引起女網友共鳴，不少劇迷看到最後都氣指女方是犯錯的一方，對此，導演馮凱14日清晨發表看法，瞬間點醒網友有感而發地說：「這部戲真的很真實。」

▲郭雪芙、孫其君在劇中感情面臨難關。（圖／八大提供）

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許多網友都說在這段感情中，錯的人是周惟惟，「她先親了、先滾床了…」，黎皓一或許自私但沒做錯事、沒有背叛。馮凱看完類似評論後說：「都沒錯、都對！」但他提出了另一個觀點，那就是造成感情劃下句點的原因真那麼複雜嗎？

▲▼馮凱。（圖／翻攝自Facebook／馮凱/我是導演）

▲馮凱回應網友質疑。（圖／翻攝自Facebook／馮凱/我是導演）

「如果戀人之間的感情是堅定的、穩固的，任何人都無法介入的，誰又當得了第三者、戀人又如何分手？」馮凱認為就算彼此有遇到誘惑、情緒受到影響、甚至真有第三者試圖介入，但若雙方的感情基礎很牢固，有可能如此容此受到動搖嗎？

▲郭雪芙、劉以豪激吻滾床。（圖／翻攝自愛奇藝）

馮凱表示：「而且這齣戲討論的只是這一種面相，說的是這種（或是類型）的故事！如果根據有些朋友說的那樣的思維、觀念去發想的就是另外一個故事了！」他樂見外界發表評論，「開心大家看戲、看故事能看出想法…最開心的是願意和我分享，感恩！」

馮凱臉書全文：

很多網友都說其實惟惟有錯、錯的是惟惟因爲她先親了、先滾床了⋯⋯321或許自私但並沒有作錯事、沒有背叛⋯云云 ！都沒錯、都對！
可是⋯有時候戀人之間也是因爲誘惑和被追求⋯再加上當事人之間對愛與被愛是否相對、公平⋯等等的看法、情緒產生變化、心情受到影響，再影響相處的態度，甚至檢視兩人之間的感情最後因而分手的嗎？當然這也可以說是第三者的破壞！

可是⋯如果戀人（請注意是戀人）之間的感情是堅定的、穩固的、任何人都無法介入的，誰又當的了第三者、戀人又如何分手？
純討論。
而且這齣戲討論的只是這一種面相，說的是這種（或是類型）的故事！如果跟據有些朋友說的那樣的思維、觀念去發想的就是另外一個故事了！

開心大家看戲、看故事能看出想法⋯
最開心的是願意和我分享，感恩！謝謝大家！

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郭雪芙, 劉以豪, 我們不能是朋友

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