T-ara 25歲雅凜宣佈結婚！　男友捧花束跪下⋯她點頭嫁了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星韓雅凜曾是T-ara年紀最小的成員，2013年離開團體後，便以個人身份繼續闖蕩演藝圈，曾在2017年參賽選秀《The Unit》。年僅25歲的她，13日卻突然在個人Instagram宣布婚訊，幸福地喊著：「我終於要在26歲嫁人了，2020年2月9日舉辦婚禮也定好場所了。」未婚夫是企業家，長相帥氣身材高挑，她在IG貼出與男友的放閃照，立刻獲得許多祝福。

▲雅凜曾是T-ara最年輕的成員，2013年退團。（圖／翻攝自sportschosun）



雅凜13日在Instagram宣佈即將結婚，男友下跪拿著一束花求婚，眼神甜蜜、深情，小倆口感情非常融洽。她在IG透露，遇到了一個教會他如何愛、如何接受的人，男友在困頓時牢牢地抓緊她，每天告訴她「妳是珍貴的存在」，成為她生活中最大的力量。

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▲▼25歲雅凜答應男友求婚，明年嫁人。（圖／翻攝自雅凜IG）



未來，她不再是一個人生活，而是有個深愛著她的人一起生活，「我會努力成為更有責任感、帶給世界更良好的影響力的人，正直地生生活下去。」文內，她不忘向粉絲以及家人、朋友致謝，謝謝一直以來為她加油打氣的人。她約定，雖然還有很多東西要準備，不確定能不能與粉絲分享近況，但她會多多展現開朗、美麗的一面，並與未婚夫幸福地過生活。