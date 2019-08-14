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馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了

記者林奕如／台北報導

馬俊麟和王瞳爆出外遇風波，老婆梁敏婷目前帶雙胞胎兒回澳門探親，他一大早在臉書感嘆發文：「我也該離遠遠的祝福，不要再有牽連了。」他入戲劇中角色，祝福家媚（王瞳 飾）自由自在，最後更標註「沒有真心的笑容、悲慘大時代」。

▲馬俊麟一早發文感嘆。（圖／王瞳、馬俊麟臉書）

馬俊麟、王瞳外遇風波延燒，他一早發文感嘆。（圖／翻攝王瞳、馬俊麟臉書）

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馬俊麟在民視八點檔《大時代》飾演深情煥然，劇中和王瞳愛得真切，戲外也傳緋聞，老婆梁敏婷吃醋在臉書直指王小姐是小三，事後他澄清是誤會，但老婆火力全開再發文「3人吃便當」，馬俊麟跪地磕頭求刪。王瞳正牌男友艾成原先回答媒體情淡像家人，但之後救火王瞳改口「一直是男女朋友」，4角大亂鬥，讓外界看得霧煞煞。

▲馬俊麟一早發文感嘆。（圖／王瞳、馬俊麟臉書）

▲馬俊麟發文後又刪文，並表示沒有影射。（圖／翻攝馬俊麟臉書）

馬俊麟一早在臉書發文，「你們很甜蜜，我很欣慰，像你們說的：夫唱婦隨、婦唱夫隨。請你們相知、相惜、相守。一定要幸福，讓所有人看到你們的愛，過去別再留戀了。就像妳說的：就算在婚禮上知道我失明了，依然不會改變決定。我也該離遠遠的祝福，不要再有牽連了。每個人的夢都有『自己』。李志開的夢是和妳幸福一輩子，李志前的夢是娶到王天儀。我的夢呢？我的夢卻是希望妳自由自在，任意追逐。當一個人的夢沒有『自己』在其中的時候，就已經死了。我三年前就該死了。」

▲王瞳《大時代》深陷韓宜邦、馬俊麟三角戀 。（圖／民視提供）

▲王瞳《大時代》深陷馬俊麟、韓宜邦三角戀 。（圖／民視提供）

發文引起討論後，馬俊麟隨後將貼文刪除，並表示：「寫的就是劇情。沒有影射，沒有喊話。」不少網友湧入支持留言「不用理他們。做你自己想做的事時間會證明一切」、「做人真難，做好人更難，做自己就好，問心無愧」。梁敏婷目前帶雙胞胎兒回澳門，《ETtoday星光雲》馬俊麟經紀人表示，這次探親馬俊麟要拍戲無法陪同，她預計9月初會回台，謝謝大家關心。

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馬俊麟, 大時代, 孫煥然, 馬如龍, 王瞳, 梁敏婷

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