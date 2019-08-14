ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

BY9爆確定流產！　「廣告登上紐約時代廣場仍落空」

記者張筱涵／綜合報導

《PRODUCE X 101》雖然結束了一個多月，但決賽未能成功擠進出道組的9人在當天就被說「希望可以以BY9出道」，粉絲不只幫忙設計了LOGO和螢光棒，就連南韓地鐵、公車廣告，甚至是紐約時代廣場大螢幕廣告都做了，怎料這一切盼望在14日有了答案。

▲粉絲希望落選9人能夠組成BY9出道。（圖／翻攝自韓網）

▲粉絲希望落選9人能夠組成BY9出道。（圖／翻攝自韓網）

請繼續往下閱讀...

據韓媒《SPOTVNEWS》報導，相關人士透露：「《PRODUCE X 101》參賽者擁有超高人氣，對於另組團體的討論不能說是完全沒有，但像BY9的狀況上因為在《PRODUCE X 101》結束後，各家經紀公司都已經有對練習生的個別計畫，9人組活動在很久以前就已經終止討論了。」

其實粉絲也可見每個人都已經開始個人活動，或是有對下一步的計畫了，像是落選者中人氣最高的李鎮赫不只在韓舉辦了個人見面會，還即將前往泰國舉辦。琴東賢將拍攝第一次的雜誌照；金旻奎、李洗賑舉辦個人見面會；宋有彬和金國憲組小分隊；黃允省也很有可能是Woollim娛樂最新企劃的成員之一。

事實上，BY9是粉絲希望以落選11人李鎭赫、具正模、琴東賢、黃允省、宋有彬、金旻奎、李洗賑、咸元進及TONY組成的團體名稱，部分練習生的經紀公司也都對此計畫表達正面意向，粉絲更是卯起來表達支持，舉凡咖啡廳杯套廣告、地鐵和公車看版廣告，甚至還登上了紐約時代廣場的大螢幕上。

粉絲曾集資讓BY9廣告登上紐約時代廣場。（圖／翻攝自推特leejh_hh）

▲粉絲曾集資讓BY9廣告登上紐約時代廣場。（圖／翻攝自推特leejh_hh）

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

推薦閱讀

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

歐陽娜娜、王源爆熱戀ing！　「共處6個月」親揭真實關係

歐陽娜娜、王源爆熱戀ing！　「共處6個月」親揭真實關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

館長宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

PRODUCE X 101, BY9

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. T-ara 25歲雅凜宣佈結婚！　男友捧花束跪下⋯她點頭嫁了
  2. 主播陳雅琳香港遭「催淚彈無預警攻擊」　躲樓梯間哭吐怕到絕望！
  3. 馬俊麟一早發文嘆「悲慘大時代」　切割王瞳：不再有牽連了
  4. 孫生錄影「玩到手麻狂抖」超拼命！　崩潰喊「電視圈不好混」網一面倒狂讚：改觀了
  5. BY9爆確定流產！　「廣告登上紐約時代廣場仍落空」
  6. 首位香港男偶像IG發聲「我支持警察」賴冠霖跟進　陸網挺：14億人做你後盾
  7. 《變種人》內部評價出爐！迪士尼很失望「票房賣相差」
  8. 女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭
  9. 「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了
  10. 血汗錢討不回來！徐凱希再控前經紀人：不要再騙人了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366