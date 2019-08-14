BY9爆確定流產！　「廣告登上紐約時代廣場仍落空」

記者張筱涵／綜合報導

《PRODUCE X 101》雖然結束了一個多月，但決賽未能成功擠進出道組的9人在當天就被說「希望可以以BY9出道」，粉絲不只幫忙設計了LOGO和螢光棒，就連南韓地鐵、公車廣告，甚至是紐約時代廣場大螢幕廣告都做了，怎料這一切盼望在14日有了答案。

▲粉絲希望落選9人能夠組成BY9出道。（圖／翻攝自韓網）

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據韓媒《SPOTVNEWS》報導，相關人士透露：「《PRODUCE X 101》參賽者擁有超高人氣，對於另組團體的討論不能說是完全沒有，但像BY9的狀況上因為在《PRODUCE X 101》結束後，各家經紀公司都已經有對練習生的個別計畫，9人組活動在很久以前就已經終止討論了。」

其實粉絲也可見每個人都已經開始個人活動，或是有對下一步的計畫了，像是落選者中人氣最高的李鎮赫不只在韓舉辦了個人見面會，還即將前往泰國舉辦。琴東賢將拍攝第一次的雜誌照；金旻奎、李洗賑舉辦個人見面會；宋有彬和金國憲組小分隊；黃允省也很有可能是Woollim娛樂最新企劃的成員之一。

事實上，BY9是粉絲希望以落選11人李鎭赫、具正模、琴東賢、黃允省、宋有彬、金旻奎、李洗賑、咸元進及TONY組成的團體名稱，部分練習生的經紀公司也都對此計畫表達正面意向，粉絲更是卯起來表達支持，舉凡咖啡廳杯套廣告、地鐵和公車看版廣告，甚至還登上了紐約時代廣場的大螢幕上。

▲粉絲曾集資讓BY9廣告登上紐約時代廣場。（圖／翻攝自推特leejh_hh）