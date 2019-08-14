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《變種人》內部評價出爐！迪士尼很失望「票房賣相差」

記者洪文／綜合報導

《X戰警：黑鳳凰》票房不佳，導致迪士尼第三季財報低於預期，另外一部福斯影片製作的《X戰警》外傳電影《變種人》（The New Mutants）上映檔期4度延後，目前仍在等待補拍，如今成為燙手山芋，報導指出迪士尼內部看完很失望，甚至被認定為「票房實力有限」的賠錢貨。

▲▼《X戰警》外傳《變種人》劇照。（圖／翻攝自imdb）

▲《X戰警》外傳《變種人》劇照。（圖／翻攝自imdb，以下同）

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根據權威媒體《綜藝報》（Variety）報導指出：「迪士尼樂觀看待《驚奇4超人》、《X戰警》等福斯影片超級英雄版權交由漫威總裁凱文費吉，相信將會有助於提升這些電影的品質。不過，轉變須要經歷一段艱辛歷程，內部對於《X戰警》外傳電影《變種人》感到失望，認定其票房實力有限。」

▲▼《X戰警》外傳《變種人》劇照。（圖／翻攝自imdb）

事實上，《變種人》原訂2018年4月上映，後來延至2019年2月，結果再以「50%要重拍、可能加入新角色」為由延至2019年8月，期間一直盛傳可能取消上映，改在串流平台Disney+上架。迪士尼、福斯合併之後，5月大動作調整全新片單，該片再度延期至2020年4月上映，至今仍未展開補拍。

▲▼《X戰警》外傳《變種人》劇照。（圖／翻攝自imdb）

《變種人》由《X戰警》系列的兩位王牌監製賽門金柏格、蘿倫舒勒唐納擔任監製，並由《生命中的美好缺憾》導演喬許布恩（Josh Boone）執導，以絕對驚悚的手法來詮釋拍攝，跳脫以往青少年小清新的拍攝風格。導演表示：「裡面看不到超級英雄制服、沒有超級大反派，我們想拍出一部非常與眾不同的作品。」他參考《惡魔熊傳奇》（Demon Bear）的故事章節為基礎，「它是一部非常黑暗，但同時又十分誘人，並有別《X戰警》故事風格的著作。故事反派可以將人類的負面情緒轉送到其他人身上的能力，使其身心俱疲並侵蝕靈魂。」

▲▼《X戰警》外傳《變種人》劇照。（圖／翻攝自imdb）

卡司方面，《變種人》啟用一票影集演員，包括《權力遊戲》的「阿雅」讓人印象深刻的麥茜威廉斯（Maisie Williams）扮演「狼毒」（Wolfsbane）、《分裂》女主角安雅泰勒喬伊演出「秘客」（Magik）、《怪奇物語》男星查理希頓（Charlie Heaton）飾演「加農炮」（Cannonball）、《漢娜的遺言》的亨利札加（Henry Zaga）飾演「太陽黑子」（Sunspot）、《創始吸血鬼》的布魯杭特（Blu Hunt）演出「月星」（Danielle Moonstar），以及《南方女王》的艾莉絲布拉加（Alice Braga）擔任「醫師塞西利亞雷耶斯」（Dr. Cecilia Reyes）等。

《變種人》預計2020年4月3日於北美上映。

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關鍵字

變種人, 新變種人, 福斯, X戰警

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