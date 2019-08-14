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女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

記者田暐瑋／綜合報導

印度驚傳殘忍弒子案！40歲女星普拉迪亞（Pradnya Parkar）殺害自己17歲的女兒後，選擇上吊自殺，爸爸返家後目睹妻女2人死亡，身心嚴重崩潰，留下的遺書中，她表示沒有人需要為母女倆的死感到自責，更表示女兒是她的生命，不能沒有女兒。

印度女星普拉迪亞和大3歲的老公育有一女，女兒目前就讀高三，17歲正是花樣年華的年紀。日前老公早上從健身房回家，發現家門被反鎖，敲門也沒人回應，著急拜託鄰居協助把門撞開，一進到家裡，驚見妻子上吊自殺，女兒則是倒臥在房內，已經被勒斃身亡。

▲印度女星殺女。（圖／翻攝自spotboye）

▲印度女星殺女。（圖／翻攝自timesnownew）

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立刻報警後，警方發現家中留有遺書，也確認是普拉迪亞所留下，信中她坦承是自己用如此極端的方式，親手結束了女兒的生命，也表示沒有人必須為女兒和自己的死扛起責任。而警方透露，目前普拉迪亞的老公因為目睹妻女身亡，心理受到嚴重創傷，還沒辦法詢問細節。

普拉迪亞是當地女演員，但名氣並不響亮，只演過幾個肥皂劇，是個不起眼的小配角，而老公則是生意人，據鄰居透露，她已經好幾個月沒有工作，老公又因為經商失敗，影響中經濟狀況，導致她有些憂鬱。

▲印度女星殺女。（圖／翻攝自spotboye）

▲印度女星殺女。（圖／翻攝自dbpost）

雖然如此，但普拉迪亞非常疼愛17歲的女兒，6月19日還在社群網站上PO出和女兒的合照，祝福女兒生日快樂，並寫道：「女兒是我的全部，我的生命裡不能沒有這個寶貝女兒。」母女倆露出幸福笑容，看起來並無異狀，沒想到才2個月就傳出悲劇。

▲印度女星殺女。（圖／翻攝自spotboye）

▲印度女星和女兒最後身影。（圖／翻攝自spotboye）

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