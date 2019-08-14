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「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

記者潘慧中／綜合報導

董梓甯（梓梓）是女團「伊梓帆」成員，平常儘管工作忙碌，仍不忘與粉絲分享生活，她13日在社群網站開心曬出「下廚照」，側面挖空的性感穿搭卻立刻成為眾人關注亮點，讓不少男網友狂噴鼻血：「太犯規了！」

▲▼梓梓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲▼梓梓擁有天使臉孔魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲▼梓梓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

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照片中，可以看到董梓甯用鯊魚夾隨興夾起長髮，臉上似乎毫無脂粉，看起來相當清秀，換上居家服切菜，白背心搭配熱褲露出纖細美腿，轉身卻藏有性感巧思，除了背心側面大挖空，內搭黑bra的側面更是挖出4個洞，格外引發遐想。

▲▼梓梓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲梓梓下廚穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／t40533）

大方展現傲人胸型和纖細的手臂線條，董梓甯的辣照引發一票網友驚呼連連，「太性感了」、「身材好好啊」、「煮飯都怎麼美」、「這樣太危險～妳太美！」她笑說，凡是有朋友到她家都會說：「看不出來妳是家裡很乾淨很整齊的人欸、看不出來妳會煮東西欸！」讓她又好氣又好笑。

▲▼梓梓。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

▲梓梓常和粉絲分享生活。（圖／翻攝自Instagram／t40533）

董梓甯透露這其實是媽媽教會她的好習慣，習慣切好一盒盒水果冰起來，出門想吃隨時都能吃，再加上她向來不愛外食，所以習慣買回來自行清洗、料理，「謝謝媽媽給的好習慣，她可能怕我嫁不出去。」

董梓甯IG全文：

每個節目來我家錄影或朋友來我們家
都會說 ....
看不出來你是家裡很乾淨很整齊的人欸
看不出來你會切菜欸
看不出來你會煮東西欸
誒誒誒....是有多看不出來
這是媽媽給的習慣
我都會把水果切好一盒一盒冰好
想吃的時候隨時可以吃
然後因為比較喜歡自己煮一直以來都不愛外食
所以都會買菜啊、蘿蔔啊之類的回來
然後洗好切好，冰起來想煮的時候隨時煮～
謝謝媽媽給的好習慣
他可能怕我嫁不出去

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