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血汗錢討不回來！徐凱希再控前經紀人：不要再騙人了

記者蕭雅玲／台北報導

徐凱希日前爆出與前經紀公司從去年六月開始被拖欠薪水近20萬元，屢次催討無門，讓她氣得在臉書發文踢爆前經紀人金沛晟的惡行，日前她進棚錄製華視《天才衝衝衝》節目表示，「他曾是我很信任的工作夥伴，卻讓我做了近半年的白工，因他是馬來西亞人，現在又在大陸執導電影《震撼擂台》，演員也都是台灣人，我擔心他們會跟我一樣領不到錢。」

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自臉書）

▲徐凱希控訴前經紀人積欠她血汗錢不還。（圖／翻攝自臉書）

徐凱希花了一年多時間，要把辛苦賺的酬勞要回來，卻求助無門，「他（金沛晟）自己也當過藝人，應該能理解我的心情，卻沒想到他完全沒有要處理」，所以知道他在大陸執導電影，演員黃志瑋、戴祖雄、周曉涵也都是台灣人，擔心他們跟我一樣受騙，才會在臉書Po文，希望跟他合作的人要有所警惕，也期望他能出面處理這件事情，不要一直避不見面。

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徐凱希表示，自己曾想過要尋求法律途徑把錢要回來，但因為他是馬來西亞人，現在人又在大陸拍片，「若真的要告他，就得要請大陸律師才有辦法告」，且花的錢可能會超過20萬元，讓她無奈放棄法律途徑追討。

她強調，「我做這件事不是想要煽風點火，畢竟每個人認知與感覺不同，我只想就我自己的經驗，希望給跟他合作的演員有所警戒，20萬元雖不是很多，但可以讓我做很多事、三餐溫飽，當下雖然很氣但很多前輩也都勸我不要回頭看，加上粉絲的打氣，現在我的心態也有點改變，只希望他不要繼續騙人！」

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徐凱希, 金沛晟, 黃志瑋, 周曉涵, 戴祖雄

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