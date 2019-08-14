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「館長」陳之漢宣布2020參選隔天崩潰！　「客廳全被灑滿白色粉末」：我真的歹命

記者張筱涵／綜合報導

「館長」陳之漢13日晚間於臉書發文「本人正式宣布參選2020總統」，引起一陣熱烈討論，怎料隔天一早起床後崩潰，整個客廳全都是白色粉末，拿著吸塵器吸老半天還是不乾淨，氣得狂譙髒話。

▲館長常對社會議題發表意見。（圖／翻攝自飆捍FACEBOOK）

▲館長常對社會議題發表意見。（圖／翻攝自飆捍FACEBOOK）

館長14日一早更新IG，影片一開端就是佈滿白色粉末的沙發，噴到連地上都是以外，他一拿起來才發現犯罪工具的奶粉罐蓋子還沒蓋，走到另一邊發現更無言的是玩具砂石車上面也直接堆滿一整塊，拿著吸塵器生氣又無奈地罵：「ＯＯ娘！真的氣死！Ｏ娘！你看！用成這樣！我實在是…歹命！恁喇啊咧！」

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▲館長一早8點就無奈吸地。（圖／翻攝自power3067830678 IG）

▲館長一早8點就無奈吸地。（圖／翻攝自power3067830678 IG）

網友看了也都相當傻眼，「搞得好像毒趴現場」、「還知道奶粉要裝在偷拉庫（台語，卡車）裡面，這個專業」、「好貴的玩沙啊」。另外，館長13日晚上才因為發文表示「本人正式宣布參選2020總統！唯一政見是未來男性約會必須赤裸下班身約會，請大家支持，謝謝」引起全台網友熱烈討論，隔天一早起床就還是被孩子吃死死的爸爸，前後對比相當有趣。

館長「餵娃照」露出難得慈父眼神　網笑：吃完準備深蹲

▲館長對兒子超級好，平常兇悍但一到寶貝面前就是慈父。（圖／翻攝自飆捍FACEBOOK）

▲館長常對社會議題發表意見。（圖／翻攝自飆捍FACEBOOK）

▲館長13日發文。（圖／翻攝自飆捍FACEBOOK）

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館長, 陳之漢, 2020總統大選

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