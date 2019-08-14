女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

記者李玟儀／綜合報導

雞排妹在網路平台的節目《深夜保健室》中，找來同樣是「老司機」的YouTuber米砂（Misa）當嘉賓，大聊啪啪啪的過程中，女生到底在想什麼，就在兩人互相分享經驗時，雞排妹突然笑了出來，她想起曾經在床上被拗成大法師，荒唐到現在想起來還是想笑。

▲雞排妹實戰經驗，被折成大法師。（圖／翻攝自YouTube／Yahoo TV）

節目中聊到當女生在床上說：「最近片子看不少喔！」究竟背後代表什麼意思，米砂說其實是在吐槽床伴：「學A片就學A片，不要一直換姿勢好嗎？」這個時候雞排妹突然笑出聲，整個人笑到趴桌停不下來，一邊無奈地說：「我曾經就是...，真的是被拗到像大法師！」當下她只想問：「我在哪？我在幹嘛？」

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沒想到雞排妹不孤單，米砂也有大法師經歷，回想起來她覺得自己想經歷了一場泰式按摩或是瑜珈課，整個人手被往後折，都能聽到背部骨頭聲音喀喀作響，脊椎感覺都要斷了，結果男生只關心：「爽嗎？」她當下只能崩潰喊：「我不知道，我不知道！」

▲米砂也被折成大法師，結果男生只關心她「爽嗎」。（圖／翻攝自YouTube／Yahoo TV）

笑到停不下來的雞排妹好不容易冷靜之後，說了女生的真實心聲：「他就想要滿足他的性幻想。」認為男生可能會覺得既然av女優可以，就也想把女朋友變成同樣的姿勢，卻忽略了影片終究是影片，影片可以後製、可以喬角度，更何況女優是專業的，千萬別隨便嘗試。