圖文／鏡週刊

武打女星楊麗菁出道三十多年，情路多舛，之前與1名教授傳出「有望結婚」，最後卻不了了之，去年與立委候選人龔偉綸交往3個月就分手，還召開記者會淚訴對方是「恐怖情人」。事隔1年，本刊直擊她身邊又換另一個男人，且在七夕前帶回家搞浪漫。

曾有「楊紫瓊接班人」封號的楊麗菁，於4日深夜1點多，被本刊直擊戴口罩與1名年齡相仿的大叔出沒在台北市信義區，2人不顧半百之齡，走到香榭大道上，看到空中掛著一顆大地球，即興起玩心拿著手機自拍，拍照時，楊麗菁脫下口罩微笑拍照，看起來相當甜蜜。

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三月已熱戀 舊地重遊

之後2人往黑漆漆的路上走，便開始手牽手表現愛意，男子隨後開來白賓士載楊麗菁離開，2人先到通化街上吃知名的「台南意麵」，餐畢楊麗菁又走到旁邊買豆漿，吃飽喝足後，2人一起取車離開，並回到大安區一棟大廈內繼續夜晚的約會纏綿。

本刊發現，今年3月2人就曾出沒在同一個地點，當時2人從信義威秀走出來，楊麗菁依舊戴口罩，和面帶笑容的男子肩並肩走在路上，算一算2人熱戀已有半年之久。

今年已50歲的楊麗菁未婚，保養得宜，男朋友也沒斷過。去年4月，本刊拍到楊麗菁和小她13歲的龔偉綸相戀，2人一起到微風國賓看電影《一級玩家》。龔偉綸曾被爆學歷造假，楊麗菁交往期間感覺到他控制欲很強，並且會亂翻她的手機，不高興時還會刪她的朋友聯絡方式。

演變成互告 和解收場

楊麗菁還曾抓到過曾有女子私訊他要求3P，雙方常常大吵，交往3個月後她提出分手，沒想到對方不僅奪命連環叩，還常傳訊息：「我知道妳在哪裡。」楊麗菁驚恐之下，便向法院聲請保護令。之後也傳出龔偉綸對外放話，楊麗菁謊報年齡、被包養等等。

楊麗菁便於去年7月召開記者會，淚控對方是「恐怖情人」，指控龔偉綸不只電話騷擾她，還傳不雅照片威脅、恐嚇，向她索討300萬元，還揚言要潑硫酸，因此提告龔偉綸涉嫌妨害名譽及恐嚇等罪；不過龔反告並求償30萬元，今年元月雙方和解撤告，龔偉綸離開法庭時以「互相祝福」為兩人關係劃下句點，如今看來楊麗菁已重新有了新的愛情滋潤。



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