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圖文／鏡週刊

2017年，謝翔雅因《通靈少女》走紅，紅了之後她的過往戀情也被扒出，原來她曾跟富邦勇士隊球星蕭順議交往多年，但2人已在2017年初分手。可疑的是，謝翔雅的新歡，竟也在同樣的時間點出現。

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8月6日晚上11點多，跟謝翔雅在2017年初合拍〈不關你的事〉MV的阿電，一個人走出了練團室，然後到地下停車場取車離開，一路前往北市西門町康定路。

接著阿電再把車停到另座機械式停車場，然後徒步離開，此時謝翔雅突然冒出跟他會合，小倆口牽著愛的小手，一路走到了其實頗不浪漫的「三媽臭臭鍋」。

重點是，當天還是七夕情人節前夕，2人竟然選在這裡，進行一個歡慶的動作。果不其然，2人吃沒多久就離開了…可見臭臭鍋似乎並沒對到2人的胃口，或是不符合七夕情人節該有的甜蜜氛圍。

不過謝翔雅跟阿電在「臭臭鍋」店裡也能調情，只見男生撫著女生的背、女的摳著男的屁屁，看來相當熟悉彼此的胴體，互動起來既肉麻又親暱。

直到七夕情人節（七日）凌晨時分，謝翔雅跟阿電又轉往「湖南飲食棧」外帶宵夜，再去便利商店買飲料，最後消失在成都路的一棟民宅，而且還是由女生率先開門；從此也可看得出來，以他們一下子彼此撩撥，一下子看似老夫老妻的互動，應該已經交往了好一段時日。



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