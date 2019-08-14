ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《通靈》學姊謝翔雅爆熱戀八三夭阿電！　「摳背摸屁」肉麻調情撩火

圖文／鏡週刊

2017年，謝翔雅因《通靈少女》走紅，紅了之後她的過往戀情也被扒出，原來她曾跟富邦勇士隊球星蕭順議交往多年，但2人已在2017年初分手。可疑的是，謝翔雅的新歡，竟也在同樣的時間點出現。

請繼續往下閱讀...


8月6日晚上11點多，跟謝翔雅在2017年初合拍〈不關你的事〉MV的阿電，一個人走出了練團室，然後到地下停車場取車離開，一路前往北市西門町康定路。

 
謝翔雅（右）跟八三夭合拍的MV出爐不久，她就跟交往多年的男友、富邦球星蕭順議（左）情變。（翻攝自謝翔雅IG）

接著阿電再把車停到另座機械式停車場，然後徒步離開，此時謝翔雅突然冒出跟他會合，小倆口牽著愛的小手，一路走到了其實頗不浪漫的「三媽臭臭鍋」。

重點是，當天還是七夕情人節前夕，2人竟然選在這裡，進行一個歡慶的動作。果不其然，2人吃沒多久就離開了…可見臭臭鍋似乎並沒對到2人的胃口，或是不符合七夕情人節該有的甜蜜氛圍。

  1. 8/6 23：41 八三夭的阿電（前）練完團之後，到停車場取車前往北市西門町。
  2. 8/7 00:15 阿電跟忽然冒出來的謝翔雅手牽手走在路上，而且沒做任何變裝。
  3. 00：25 阿電在臭臭鍋店裡撫著謝翔雅的背，謝翔雅則把手放在阿電的屁屁上。

不過謝翔雅跟阿電在「臭臭鍋」店裡也能調情，只見男生撫著女生的背、女的摳著男的屁屁，看來相當熟悉彼此的胴體，互動起來既肉麻又親暱。

直到七夕情人節（七日）凌晨時分，謝翔雅跟阿電又轉往「湖南飲食棧」外帶宵夜，再去便利商店買飲料，最後消失在成都路的一棟民宅，而且還是由女生率先開門；從此也可看得出來，以他們一下子彼此撩撥，一下子看似老夫老妻的互動，應該已經交往了好一段時日。

  1. 8/7 00：45 七夕吃臭臭鍋，謝翔雅（右）跟阿電（左）雖然看似享受庶民浪漫，但很快就離開。
  2. 00:50 換了一間餐廳後，謝翔雅跟阿電改成外帶宵夜，看似小確幸洋溢。
  3. 01:05 買完吃的又去採購喝的，謝翔雅跟阿電隨後進了一棟民宅，共度七夕情人節。


更多鏡週刊報導
【七夕電學姐2】她主動獻吻脫衣求歡　阿電與謝翔雅相戀契機在2017
【七夕電學姐3】球星要她看歪掉的香蕉　謝翔雅開黃腔：跟你一樣
【七夕電學姐4】大學時就月入十萬　她進演藝圈月入5千好後悔

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

推薦閱讀

修杰楷、孫志浩都有！　梧桐妹收2個爸爸的愛「父親節暖心告白」

修杰楷、孫志浩都有！　梧桐妹收2個爸爸的愛「父親節暖心告白」

黃子韜戀情曝光！「長髮正妹」真面目現形　親手餵吃冰公開放閃

黃子韜戀情曝光！「長髮正妹」真面目現形　親手餵吃冰公開放閃

子瑜染新髮色！　整頭「霧灰綠」變二次元動漫女神

子瑜染新髮色！　整頭「霧灰綠」變二次元動漫女神

郭書瑤「真實體重」曝光！155公分比例超好　菜單揭密一般人也能學會

郭書瑤「真實體重」曝光！155公分比例超好　菜單揭密一般人也能學會

王一博爆「密會牽手集團千金」　網狂傳：黃牛拍到照片了

王一博爆「密會牽手集團千金」　網狂傳：黃牛拍到照片了

鄉民爆「大咖老藝人」業界黑幕　簽約收錢後「心情不好」放鳥...80萬沒了！

鄉民爆「大咖老藝人」業界黑幕　簽約收錢後「心情不好」放鳥...80萬沒了！

唐綺陽運勢／天王星逆行金牛「金錢問題易引爆」　雙子桃花開注意1種人

唐綺陽運勢／天王星逆行金牛「金錢問題易引爆」　雙子桃花開注意1種人

鄭爽「無修圖」真實模樣長這樣！　爆「取出整容假體」顏值倒回10年前

鄭爽「無修圖」真實模樣長這樣！　爆「取出整容假體」顏值倒回10年前

吳宗憲「網紅沒素養」被轟爆　T妹4原因挺：這也沒有說錯！

吳宗憲「網紅沒素養」被轟爆　T妹4原因挺：這也沒有說錯！

馬俊麟老婆「二度離家」帶雙胞胎回娘家　IG限動婚紗照勾心碎回憶

馬俊麟老婆「二度離家」帶雙胞胎回娘家　IG限動婚紗照勾心碎回憶

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

分手范冰冰1個月！李晨「暴瘦憔悴近照」曝光…網看傻：認不出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／我唯一做的家事是擠牙膏！袁艾菲放閃「老公超寵」點頭嫁了
  2. 鳴影品／鬼月恐怖片中西比拼！　新版《殭屍》V.S.靈異經典《陰兒房》
  3. 她主動獻吻脫衣求歡　八三夭阿電與謝翔雅相戀契機在2017
  4. 小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡
  5. 山田孝之愛演真人真事「清新到暗黑」《AV帝王》增胖穿大內褲零偶包 會見本尊取經
  6. 《通靈》學姊爆熱戀八三夭阿電！　甜蜜「摳背摸屁」肉麻調情撩火
  7. 王淨時隔4月又換新男伴！　宋柏緯「夜赴她家2hrs」笑意藏不住
  8. 前世界第一AV女優卡莉法自爆片酬 粉絲驚呼：這麼少？
  9. 曾治豪18歲生日約女友「裸體騎馬打仗」　突開燈：Surprise！20親友全看光
  10. 歐陽娜娜、王源爆熱戀ing！　「共處6個月」親揭真實關係

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366