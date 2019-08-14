王淨時隔4月又換新男伴！　宋柏緯「夜赴她家2hrs」笑意藏不住

圖文／鏡週刊

▲8/9 17：31，宋柏緯和王淨會合後，看得出來王淨心情大好，連口罩都遮不住笑意。（圖／鏡週刊）

今年4月，本刊才踢爆王淨甩林柏叡、搭上王柏傑，沒想到過了4個月，她又有新歡！而且對方又是個「柏」字輩男星，他在偶像劇《愛情白皮書》中飾演王淨的前男友，長得有霍建華的fu，名字叫宋柏緯。

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8月9日下午5點多左右，宋柏緯突然出現在王淨家附近，快步瞬間上了輛計程車。該輛計程車衝刺速度頗快，然後來到台北市南京東路的一間蒙古烤肉餐廳。宋柏緯下車時左顧又右盼，可見他雖然名氣不大，但仍相當具有男星意識。

▲8/9 17：19，宋柏緯戴著黑口罩，從王淨家快步走出，坐小黃離開。（圖／鏡週刊）

▲8/9 17：30，沒多久，果然見到王淨來會合，也戴了黑口罩。（圖／鏡週刊）

▲8/9 18：47，疑似發現跟拍，就跟原本在外抽菸的宋柏偉開始商量對策。（圖／鏡週刊）

接著不久，王淨竟然同樣出現在餐廳門口！而且一看之下發現，她是坐了另輛計程車來跟宋柏緯會合。明明就要一同晚餐，王淨卻刻意跟宋柏緯一前一後、搭不同車，故布疑陣的小倆口之間關係肯定有鬼。

▲8/9 19：00，過了不久，一名女子前來赴約，明顯是來幫王淨跟宋柏緯當煙霧彈的。（圖／鏡週刊）

▲8/9 19：45，用餐完畢，王淨刻意和女性友人併肩走出。（圖／鏡週刊）

▲8/9 19：46，不久宋柏瑋則和男性有人走出，感覺是一對對不相干的男女。（圖／鏡週刊）

▲8/9 21：21，有朋友掩護，王淨慢慢走回家，還不時講講電話、傳傳簡訊。（圖／鏡週刊）

▲8/9 21：25，不到5分鐘後，宋柏緯也快閃進入了王淨家。（圖／鏡週刊）

晚間7點左右，王淨跟宋柏緯暫時離開餐廳，然後這對男女又躲在柱子後方合體，在那邊商量計策半天，果然！另有一男一女跑來充當煙霧彈，王淨還刻意牽著那個女的走來走去，然後就這樣消失在夜色之中；宋柏緯則跟男性友人一組，同樣也是落跑，貌似兩人似乎就此解散。

▲在王柏傑、宋柏緯之前，王淨和林柏叡打得火熱，被本刊直擊許多親密動作。（圖／鏡週刊）

▲王淨和王柏傑也因《用九柑仔店》傳緋聞，當時兩人用完餐還一起在路邊等車。（圖／鏡週刊）

到了晚間9點左右，王淨一邊用手機傳訊息一邊回家，身邊則是跟著掩護她的友人，結果一行人才一進門，宋柏緯又一溜煙地閃進王家。只是被爆早就在一起的他們，當晚或許決定刻意撇清，到了晚間11點左右，宋柏緯離開王淨家，同樣也是幾經閃躲，最後騎著機車速速離開。