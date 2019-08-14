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曾治豪18歲生日約女友「裸體騎馬打仗」　突開燈：Surprise！20親友全看光

記者林彥君／綜合報導

33歲的曾治豪上中天《小明星大跟班》，分享自己至今最尷尬的事。曾治豪過去和奶奶、姑姑同住，在自己的18歲生日當天剛好大家不在家，於是邀請初戀女友到家裡「共度春宵」，沒想到發生慘劇，成了難忘的回憶。

▲▼曾治豪。（圖／翻攝自小明星大跟班）

▲曾治豪和女友玩騎馬打仗。（圖／翻攝自小明星大跟班）

曾治豪回憶當時2人甜蜜獨處，沒想到電話響起打斷了彼此的氣氛，「就在結束辦完事之後，我們躺在床上聊天，彼此說著甜言蜜語，客廳的電話突然響起，我心想完了，要趕快去接電話，因為家裡沒人就沒有穿上衣服，我向當時的女友提議，『我們來玩騎馬打仗，我揹妳，我就是妳的馬。』」女友也答應，彼此沉浸在粉紅泡泡中，沒有任何顧忌。

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▲▼曾治豪。（圖／翻攝自小明星大跟班）

▲曾治豪說當時家中擠滿人要當他慶生。（圖／翻攝自小明星大跟班）

曾治豪苦笑說，就在快走到客廳要接電話時，電燈突然打開，客廳擠滿20個人大喊：「Surprise！」原來是大家精心準備的生日驚喜，當下全場的人尷尬不已，讓全裸揹著女友的曾治豪無地自容，「我的奶奶、姑姑、姑丈、表哥、表弟、同學和朋友全部都在客廳，我和女友一絲不掛，她內衣內褲都沒穿。」奶奶要他們趕快穿衣服，才結束僵局。曾治豪說，從那次之後，家人再也沒有幫他辦過慶生會。

▲▼曾治豪。（圖／翻攝自小明星大跟班）

▲曾治豪重現當時揹著女友面對大家的表情。（圖／翻攝自小明星大跟班）

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