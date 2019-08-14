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鳴影品／鬼月恐怖片中西比拼！　新版《殭屍》V.S.靈異經典《陰兒房》

鳴影品 鳴影品

影評人、資深電影媒體工作者，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際..

文／鳴影品

農曆七月練膽看恐怖片，除了上戲院看新片，在家也可回顧過往遺漏的經典片，尤其在家只有1或2個人看更有氣氛。friDay影音推出一系列「0元」恐怖片單，其中不乏驚悚電影上乘之作，包括好萊塢恐怖大師溫子仁的代表作《陰兒房》、台灣口碑佳的鬼片《屍憶》、韓國燒腦驚悚片《哭聲》、以及香港致敬殭屍電影的《殭屍》。

▲《陰兒房》、《殭屍》。（圖／friDay影音提供）

▲《陰兒房》。（圖／《陰兒房》劇照）

對於台灣觀眾可能印象深刻的是，香港80年代曾盛行一系列殭屍片，經典如1985年的《殭屍先生》，正氣凜然的林正英常扮演道長，錢小豪和許冠英則搞笑搭檔捉鬼雙人組。可惜時至90年代，殭屍片漸漸沒落停產。

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▲《陰兒房》、《殭屍》。（圖／friDay影音提供）

▲《殭屍》。（圖／friDay影音提供，以下皆同）

2013年，港星麥浚龍突發奇想，首度自編自導《殭屍》，翻新視覺技術，請到日本恐怖大師清水崇監製，重新喚起懷舊記憶。他找來錢小豪主演，加上過去殭屍片常客陳友、鍾發和樓南光等。男主角錢小豪的故事刻意與現實重疊，他就飾演一名已過氣的演員，加上家庭遽變，躲進一公共屋邨凶宅單位，準備自殺，但沒想到，陰氣引來怨靈作亂。

這部片對沒有經歷過殭屍片年代的觀眾而言沒有障礙，因為新秀導演麥浚龍手法新穎，運用的是現代恐怖片的語法和視覺特效，武打動作也兼具當代美學，電影入選當年威尼斯影展「威尼斯日」單元，並入圍金馬獎最佳新導演等3獎，也在比利時布魯塞國際奇幻電影節、東京電影節備受注目，可見質感。

▲《陰兒房》、《殭屍》。（圖／friDay影音提供）

對熟悉過去殭屍片的觀眾，會發現許多致敬的梗，除了錢小豪、陳友、樓南光等人再度齊聚，並加入影后級的鮑起靜和惠英紅。在鬼魅現身時，也置入了當年《殭屍先生》的插曲《鬼新娘》：「他的眼光、他的眼光、好似好似星星發光…」不但毛骨悚然，也意味深遠。用錢小豪飾演的男主角來緬懷一個香港電影時代的殞落，致敬了曾經輝煌的風光史，電影雅俗共賞。

另外，在FriDay影音0元恐怖片單中，有一部也不得錯過，2011年的好萊塢鬼片《陰兒房》。這是導演溫子仁奠定鬼片地位的代表作，其後他才導演了《厲陰宅》，並監製了《安娜貝爾》系列等賣座片。

《陰兒房》絕對可以列名近10年鬼片經典之一，派翠克威爾森、蘿絲拜恩飾演的夫妻帶3個小孩住進新家，兒子卻在意外闖進倉庫後昏迷不醒，夫妻找來各式通靈或驅魔的人士拯救，難以收伏的邪靈於是開始在屋子大肆作亂。

▲《陰兒房》、《殭屍》。（圖／friDay影音提供）

這部片讓飾演「驅魔老太太」的琳達雪伊成為此角色的人物樣板；男主角派翠克威爾森也因而翻紅，再接演了多部賣座鬼片，尤其是在《厲陰宅》系列飾演真實世界的捉鬼夫婦之一「華倫先生」。近年各式靈異片層出不窮，《陰兒房》地位依然屹立不搖。

FriDay影音的0元電影院中的恐怖片單還有台灣的系列電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》、口碑不錯的在地台片《粽邪》和《屍憶》、韓國懸疑片《屍蹤7號房》、集體驚悚片《鬼病院：靈異直播》，以及在FriDay獨家影音播出的泰國邪門宗教片《屍降》降》等，值得看看。

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鳴影品, 殭屍, 陰兒房

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