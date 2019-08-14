專訪／我唯一做的家事是擠牙膏！袁艾菲放閃「老公超寵」點頭嫁了

記者林奕如／專訪

袁艾菲在《我們不能是朋友》飾演敢愛敢恨韓可菲走紅，劇中是無肉不歡的肉食女，戲外則是專情不移的已婚婦女，她和老公老魚感情史也很波折，10年前曾短暫交往10個月分手，繞了一大圈後，2年前再復合，決定共度終生，點頭嫁了原因超甜蜜：「我跟他相處的時候每一刻都開心。」

▲▼袁艾菲接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者季相儒攝）



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袁艾菲打破不吃回頭草誓言，跟老魚復合交往，最後決定走入婚姻，她接受《ETtoday星光雲》專訪豪爽笑說：「每次聚會都被朋友虧到爆。」但她很甘願被朋友吐槽，因為宛如偶像劇般、最終幸福找到真命天子的情節，真實發生在她的身上。

▲袁艾菲飾演韓可菲圈粉無數。（圖／記者季相儒攝）



她和老魚10年前曾交往10個月就分手，當時分手大爆點是她和老魚、一群女性朋友去泰國玩，結果她溺水時老魚沒注意到，只顧跟辣妹閨蜜打排球，加上看到老魚撥閨蜜瀏海，讓她整個人大爆炸，最後回到桃園機場，老魚因為入伍前和家人聚會丟包她，她氣到決定分手。

回憶這段往事，袁艾菲直笑說：「當時我跟老公都太年輕了，他是超級直男，不知道如何討女生歡心，我則是很多事情藏在心裡，以為他會發現，結果他真的沒有發現，現在兩人找到相處方法，很多事情需要溝通，都在努力學習中。」

▲袁艾菲放閃談老公老魚。（圖／記者季相儒攝）

兩人找到對的相處模式，每天生活很自在，袁艾菲坦言點頭嫁了最主要原因：「我跟他在一起的時候很開心。就算是日常無聊事情，他都可以讓我很開心，我們會睡前聊天，還曾笑到太誇張，吵到爸媽起床。」她分析，妳會在男友送100朵玫瑰花、去馬爾地夫度假、吃豪華大餐牛排很開心，但這些事情不是每天都會發生，「我跟老魚去超商買東西，甚至是去倒垃圾，都可以很開心，這才是真實的日常生活。」

▲袁艾菲《不能是朋友》飾演敢愛敢恨可菲。（圖／記者季相儒攝）

老公老魚優點還有潔癖、對事情細心，和傻大姐袁艾菲是互補，她甜笑放閃：「他每天一定做早餐或是買給我吃，家裡的家事他全包辦，掃地、倒垃圾、洗碗、切水果，我唯一做的家事就是擠牙膏！」她年初剛結婚，現在享受新婚兩人世界，對於懷孕做人計畫，一切順其自然看緣分，是否擔心高齡產婦，她直呼：「現在還可以撐得住！」

▲▼袁艾菲和老公老魚年初登記結婚（圖／翻攝袁艾菲臉書）



