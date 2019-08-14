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影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」

記者林映妤／綜合報導

經典文學《小婦人》改編新作《她們》首支預告14日凌晨上線，該片集結超強卡司，瑟夏羅南（Saoirse Ronan）飾演的「喬」是一名超越當代價值觀、尋求自我與夢想的女性，雖然與堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）飾演的「泰德」有曖昧火花，卻不甘於結婚，引爆共鳴的台詞令不少影迷看預告就忍不住哭了！

▲▼《她們》（小婦人）首支預告。（圖／翻攝自《她們》預告）

▲《她們》真摯台詞讓觀眾看哭了。（圖／翻攝自《她們》預告）

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「喬」的夢想是成為一名作家，卻在開頭就聽到小說編輯對她說，「寫短一點，要有看頭，如果主角是女生，結局一定要安排她結婚。」馬上點出「女性一定要結婚」才是幸福快樂的刻板想法，然而「喬」偏偏不是受限於框架的女性，片尾她激昂喊道：「女人有自主思考力，有靈魂，也有感情，女人有野心，有天賦，也有美貌！我厭倦聽到大家說，愛情就是女人的全部，我真的聽得很膩！」瞬間引爆女力！

▲▼葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導《小婦人》首批劇照，艾瑪華森（Emma Watson）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、伊莉莎斯坎倫（Eliza Scanlen）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、路易卡瑞（Louis Garrel）。（圖／翻攝自《浮華世界》）

▲▼《她們》瑟夏羅南飾演的喬是位獨立自主的女性。（圖／《她們》劇照）

▲▼葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導《小婦人》首批劇照，艾瑪華森（Emma Watson）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、伊莉莎斯坎倫（Eliza Scanlen）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、路易卡瑞（Louis Garrel）。（圖／翻攝自《浮華世界》）

新版《小婦人》中文片名為《她們》，由《紐約哈哈哈》、《NY單身日記》葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導，再度和《淑女鳥》瑟夏羅南、堤摩西柴勒梅德合作。片中堤摩西在草原上對著瑟夏羅南告白，「喬，我從認識你就愛上你，我無法克制自己！」卻慘遭對方拒絕：「我們若結婚，會是場災難，我們會成為怨偶，我沒辦法！」2人的感情會如何發展也引人好奇。

▲▼葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導《小婦人》首批劇照，艾瑪華森（Emma Watson）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、伊莉莎斯坎倫（Eliza Scanlen）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、路易卡瑞（Louis Garrel）。（圖／翻攝自《浮華世界》）

▲提摩西心痛告白慘遭拒絕。（圖／《她們》劇照）

《她們》改編自美國作家露意莎梅奧爾科特（Louisa May Alcott）的同名小說，描寫艾瑪華森（Emma Watson）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、伊莉莎斯坎倫（Eliza Scanlen）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）分別飾演的瑪格、喬、貝絲、艾美四姊妹，在南北內戰時期的生活、愛情與成長經歷。電影2020年1月23日上映。

▲▼葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導《小婦人》首批劇照，艾瑪華森（Emma Watson）、瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、伊莉莎斯坎倫（Eliza Scanlen）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、堤摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）、梅莉史翠普（Meryl Streep）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、路易卡瑞（Louis Garrel）。（圖／翻攝自《浮華世界》）

▲《她們》改編自經典文學《小婦人》。（圖／《她們》劇照）

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她們, 小婦人, 瑟夏羅南, 艾瑪華森, 提摩西柴勒梅德

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