ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

史上最「大」告別式！　傑尼斯創辦人強尼喜多川葬禮在東京巨蛋

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川於7月9日病逝，告別式定在9月4日在東京巨蛋舉行，並規劃成「相關人士」和「一般人士」兩個時段，開放各界前來悼念。這也是名人舉辦告別式當中，有史以來最大的場地。

▲傑尼斯創辦人喜多川逝世。（圖／CFP）

▲傑尼斯創辦人強尼喜多川將於9月4日舉行告別式。（圖／CFP）

據日媒《體育報知》報導，傑尼斯事務所在官網發表告別式日程，有關選在東京巨蛋的原因，「對強尼喜多川來說，東京巨蛋是所有劇場、會場當中最特別的，過去在此辦過無數演唱會的舞台，在這個充滿回憶的地方，希望能夠讓大家到此來向強尼道別，那是最幸福的事情了。」此外，告別式「相關人士」時段是上午11:00開始，「一般人士」時段是從下午2:00開始。

請繼續往下閱讀...

▲▼強尼喜多川告別式選在東京巨蛋。（圖／翻攝自《週刊文春》、東京巨蛋臉書）

▲強尼喜多川告別式選在東京巨蛋。（圖／翻攝自臉書／東京巨蛋）

傑尼斯事務所表示，「一般人士」的時段不會舉行活動，當天也沒有藝人預定會出席。詳細的時間還會再公布。

過去日本藝人舉行告別式，多半選在東京青山葬儀所，或是飯店內進行，在東京巨蛋舉辦的例子是前所未見。不過知名影星石原裕次郎1987年逝世，第23次法會在國立競技場舉行，將影星長眠的總持寺本堂整個在場中重現，包括生前好友渡哲也率領旗下藝人到場，吸引11萬6862人到場悼念，曾創下紀錄。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾莞婷突合體《炮仔聲》演員！　網嗨翻：要回歸了嗎

曾莞婷突合體《炮仔聲》演員！　網嗨翻：要回歸了嗎

《玩很大》5週年第一次邀NONO！　老江湖玩GAME「一眼就破解」PTT讚爆

《玩很大》5週年第一次邀NONO！　老江湖玩GAME「一眼就破解」PTT讚爆

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

蕾菈：壞掉了…深U領口「上帝視角」全看光　網激動喊「露出來了啦」 ！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾莞婷突合體《炮仔聲》演員！　網嗨翻：要回歸了嗎

《玩很大》5週年第一次邀NONO！　老江湖玩GAME「一眼就破解」PTT讚爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

強尼喜多川, 傑尼斯, 東京巨蛋

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 分手范冰冰1個月！李晨「暴瘦憔悴近照」曝光…網看傻：認不出
  2. 影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」
  3. 志開震驚「我有一個兒子」！《大時代》劇情神展開…姐姐的秘密曝光
  4. 史上最「大」告別式！　傑尼斯創辦人葬禮辦在東京巨蛋
  5. 昆凌曼谷慶生照曝光…疑洩「小周周正面」　網驚：太像杰倫！
  6. 橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》
  7. IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了
  8. 《慾望城市3》因為她不拍了！　莎曼珊認遭「3閨蜜霸凌」
  9. 陳彥名「拒絕女生追求」　背後原因有洋蔥
  10. 昆凌百萬賽車狂飆「周杰倫坐鎮現場」　斥資3億場面震撼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366