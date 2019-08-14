記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川於7月9日病逝，告別式定在9月4日在東京巨蛋舉行，並規劃成「相關人士」和「一般人士」兩個時段，開放各界前來悼念。這也是名人舉辦告別式當中，有史以來最大的場地。

▲傑尼斯創辦人強尼喜多川將於9月4日舉行告別式。（圖／CFP）

據日媒《體育報知》報導，傑尼斯事務所在官網發表告別式日程，有關選在東京巨蛋的原因，「對強尼喜多川來說，東京巨蛋是所有劇場、會場當中最特別的，過去在此辦過無數演唱會的舞台，在這個充滿回憶的地方，希望能夠讓大家到此來向強尼道別，那是最幸福的事情了。」此外，告別式「相關人士」時段是上午11:00開始，「一般人士」時段是從下午2:00開始。

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▲強尼喜多川告別式選在東京巨蛋。（圖／翻攝自臉書／東京巨蛋）

傑尼斯事務所表示，「一般人士」的時段不會舉行活動，當天也沒有藝人預定會出席。詳細的時間還會再公布。

過去日本藝人舉行告別式，多半選在東京青山葬儀所，或是飯店內進行，在東京巨蛋舉辦的例子是前所未見。不過知名影星石原裕次郎1987年逝世，第23次法會在國立競技場舉行，將影星長眠的總持寺本堂整個在場中重現，包括生前好友渡哲也率領旗下藝人到場，吸引11萬6862人到場悼念，曾創下紀錄。

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