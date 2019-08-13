橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》

▲《噤界》票房大賣，續集如火如荼準備中 。（圖／派拉蒙提供）

記者林映妤／綜合報導

《水行俠》、《驚奇隊長》、《沙贊！》男星吉蒙韓蘇（Djimon Hounsou）加入約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）執導，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）主演的《噤界2》！根據《ScreenRant》報導，《藍色比爾街的沉默》、《蜘蛛人：新宇宙》男星萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）退出，取而代之由吉蒙韓蘇頂替。

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▲萊恩泰瑞亨利退出《噤界2》。（圖／翻攝自網路）

2018年《噤界》以1700萬美金成本狂獲全球3.409億美金的超高票房與大眾好評，《噤界2》在派拉蒙的支持下開拍續集，並預期在2020年3月上檔。《噤界2》包含約翰卡拉辛斯基與艾蜜莉布朗、米莉森西蒙斯（Millicent Simmonds）、諾亞朱佩（Noah Jupe）全員回歸，還另外加入了席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演一位神秘角色。

▲▼《驚奇隊長》、《水行俠》吉蒙韓蘇 。（圖／劇照）

不過原本也在卡司名單內的萊恩泰瑞亨利因為檔期衝突退出劇組，他近來還有漫威《永恆族》的拍攝，相當忙碌。於是號稱「橫跨漫威、DC兩大宇宙的男人」吉蒙韓蘇頂替演出，他曾在《水行俠》飾演人魚王國國王「瑞庫王」，在《驚奇隊長》飾演「追尋者」克勞斯 （Korath the Pursuer），《沙贊！》中則是將力量傳承給男主角的巫師沙贊，堪稱是超級英雄電影的最佳綠葉。

吉蒙韓蘇演藝資歷近30年，分別在2004年以《前進天堂》、2007年以《血鑽石》2度入圍奧斯卡最佳男配角獎。

▲《沙贊！》吉蒙韓蘇。（圖／翻攝自網路）