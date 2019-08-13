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IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

記者陳芊秀／綜合報導

南韓人氣女星IU主演新劇《德魯納酒店》被質疑抄襲！她在戲裡扮演酒店社長「張滿月」，懷著不為人知的悲傷經歷，直到邂逅第99位人類經理呂珍九，發展出超過生死的愛情故事，不過劇中幾個橋段，被網友質疑和日前播畢的陸劇《東宮》相似，還有截圖比對，引發兩派網友激烈論戰。

▲▼網友質疑《德魯納酒店》劇情分鏡鏡頭抄襲陸劇《東宮》。（圖／翻攝自微博）

▲網友質疑《德魯納酒店》劇情橋段、分鏡鏡頭抄襲陸劇《東宮》。（圖／翻攝自微博）

《東宮》是大陸作家匪我思存於2010年出版的小說，描述西州公主小楓被太子李承鄞喬裝身分接近，一家慘遭滅族，兩人在權謀鬥爭下對立，同時又深愛對方，因此跳下忘川忘情絕愛。失憶後的兩人宛若轉世重生，因和親成為夫妻，忘記仇恨下又再次相愛，但是沉睡的記憶又逐漸甦醒，故事以悲劇作結，在書迷心中烙下深刻印象，電視版在2017年開拍，2019年2月正式在網路平台上線，由新人陳星旭、彭小苒主演，播出時造成討論轟動，不過全劇播畢後，火速在陸網下架。

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網友「等風來的金魚姬」以截圖批評，《德魯納酒店》劇中女主角張滿月殺公主，換上喜服等待新郎靠近，並直接拔劍，「整個故事和人設到鏡頭真是完美複製《東宮》。」緊接著還有延宇被絞死，壞人在高台上看，和《東宮》中男配角顧劍被下令萬箭穿心，女主角被逼高台見師父慘死情境相似。再加上兩部電視劇都有主角掉進流沙，用馬牽繩將人救起的畫面，引發網友聯想。

▲▼網友質疑《德魯納酒店》劇情分鏡鏡頭抄襲陸劇《東宮》。（圖／翻攝自微博／等風來的金魚姬）

▲《德魯納酒店》IU喬裝新娘，藏劍等待新郎接近，被指稱和《東宮》大婚夜女主角藏匕首等著新郎運鏡相似。（圖／翻攝自微博／等風來的金魚姬）

▲▼網友質疑《德魯納酒店》劇情分鏡鏡頭抄襲陸劇《東宮》。（圖／翻攝自微博／等風來的金魚姬）

▲《德魯納酒店》IU看男配角被絞死，《東宮》也有女主角看師父被萬劍穿心的橋段。（圖／翻攝自微博／等風來的金魚姬）

▲▼網友質疑《德魯納酒店》劇情分鏡鏡頭抄襲陸劇《東宮》。（圖／翻攝自微博／等風來的金魚姬）

▲《德魯納酒店》IU踩流沙下陷，《東宮》也有流沙情節，一樣都是馬牽繩將人救出。（圖／翻攝自微博／等風來的金魚姬）

此外，《東宮》經典一幕，男主角李承鄞為女主角小楓抓100隻螢火蟲，在夜空中奮力抓來，點點螢光在女主角眼前閃爍極美，兩人在夜色下親吻定情。而網友發現《德魯納酒店》也有螢火蟲的橋段，高青明為張滿月抓了一隻螢火蟲。

▲▼網友質疑《德魯納酒店》劇情分鏡鏡頭抄襲陸劇《東宮》。（圖／翻攝自微博／等風來的金魚姬）

▲《德魯納酒店》和《東宮》都有「為妳抓螢火蟲」的劇情。（圖／翻攝自微博／等風來的金魚姬）

網友將《德魯納酒店》、《東宮》2劇截圖比對，加上有人剪接影片，引發熱議。有人驚呼「其實我看的時候我也聯想到了《東宮》覺得很像，我還以為就我一個人覺得」、「真的抄了嗎？」有人認為兩部戲劇情不一樣，「一點都沒什麼連繫啊」、「我怎麼覺得人設和劇情不像《東宮》啊，不過古裝戲的部分哏真的挺老的哈哈，感覺好多古裝劇都用這種哏。」

▲▼網友質疑《德魯納酒店》劇情分鏡鏡頭抄襲陸劇《東宮》。（圖／翻攝自微博）

▲網友議論《德魯納酒店》和《東宮》。（圖／翻攝自微博）

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