ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳彥名「拒絕女生追求」　背後原因有洋蔥

記者洪文／台北報導

BL劇《深藍與月光》男星陳彥名鄰家男孩的個性及外表，受到粉絲封為「全民男友」，然而他目前單身3年多，感情動向備受關注。他向《ETtoday》透露，雖然身邊很多聊得來且欣賞的女性朋友，也有人向他告白，不過他拒絕對方了。而他拒絕的背後原因超暖，可見他的愛家好男人特質。

▲▼陳彥名擔任名床品牌大使。（圖／經紀公司提供）

▲陳彥名擔任名床品牌大使。（圖／經紀公司提供，以下同）

陳彥名13日出席名床品牌代言活動，分享自己喜歡的對象類型，「喜歡有才華的人，雖然以前是長髮控，但現在其實覺得都好，最主要是內在。」感情長期空窗的他坦言：「因為覺得自己還不夠好，不敢輕易跟對方告白，怕沒辦法好好照顧對方，所以也不敢主動出擊。」

請繼續往下閱讀...

《ETtoday》日前直擊他與女性友人共同觀賞電影，不過他稱「只是朋友」。他坦言，目前事業尚在起步當中，第一順位仍是家人，希望可以給家人好的生活。過去曾經有條件不錯的女性友人向他告白，可是他拒絕了，「寧可被動一些，也不希望耽誤別人，我比較不想要交往，大部分會直接拒絕對方。」

▲▼陳彥名擔任名床品牌大使。（圖／經紀公司提供）

活動中安排陳彥名上床拍照，他笑說：「經紀公司幫我安排爬上床這件是已經是駕輕就熟，誰知道越來越過分，竟然把腦筋動到CEO身上，要我爬上美女CEO的床啦！」他喜歡運動，有時還會分享看足球的動態，品牌剛好也是西班牙國家足球隊的贊助商，因此特別贈送一件西班牙國家足球隊的衣服給他，當作是來台插旗的見面禮。

▲▼陳彥名擔任名床品牌大使。（圖／經紀公司提供）

被問到近期有沒有什麼樣的活動或是未來想要做的事情，陳彥名則說：「想做的事情很多，其中一直想挑戰拍一些社會關注度不高的弱勢族群為題材的作品，希望可以透過自己讓他們的辛苦被看見，雖然不見得有多大的影響力，不見得是馬上可以幫助到他們，但至少第一步是讓他們的辛苦為大眾所見。」

▲▼陳彥名擔任名床品牌大使。（圖／經紀公司提供）

此外，陳彥名演出暢銷作家肆一散文改編的電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，與曹佑寧、陳妤、李杏、大鶴以及林映唯合作。該片目前已經報名金馬獎，或許有機會角逐生涯首座演員獎項。

推薦閱讀

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

離婚傳43天…黃曉明「貼臉洋模」夜店照流出！　爆「10網紅陪酒」粉絲超火大

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

算命師預言少時明年合體會再翻紅！點名現況「她」陷低潮

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

東區麵包店闆娘「車頭燈開超亮」！　掉出3分之2半球…網看暈：缺員工嗎

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

吳宗憲道歉少了一句話…連千毅爆氣「沒誠意」　3度下戰帖：開店敢不敢！

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

陳彥名

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了
  2. 《慾望城市3》因為她不拍了！　莎曼珊認遭「3閨蜜霸凌」
  3. 陳彥名「拒絕女生追求」　背後原因有洋蔥
  4. 昆凌百萬賽車狂飆「周杰倫坐鎮現場」　斥資3億場面震撼
  5. 《聲林2》劉思延失戀靠自救　「狂吸這味」秒走出傷痛！
  6. 野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了
  7. 港劇「太后專門戶」梁舜燕病逝！　享耆壽90歲…演活「上等人」變封號
  8. 漫威《上氣》男主角被嫌顏值低！　「我真的醜嗎」吐心聲
  9. 《好聲音》驚見「台實力派女歌手」參賽！　結果出爐網傻眼了
  10. 唐美雲胸悶「血紅素降到4」醫生驚暈倒狀態！蔡振南翻臉押人休息

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366