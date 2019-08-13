陳彥名「拒絕女生追求」　背後原因有洋蔥

記者洪文／台北報導

BL劇《深藍與月光》男星陳彥名鄰家男孩的個性及外表，受到粉絲封為「全民男友」，然而他目前單身3年多，感情動向備受關注。他向《ETtoday》透露，雖然身邊很多聊得來且欣賞的女性朋友，也有人向他告白，不過他拒絕對方了。而他拒絕的背後原因超暖，可見他的愛家好男人特質。

▲陳彥名擔任名床品牌大使。（圖／經紀公司提供，以下同）



陳彥名13日出席名床品牌代言活動，分享自己喜歡的對象類型，「喜歡有才華的人，雖然以前是長髮控，但現在其實覺得都好，最主要是內在。」感情長期空窗的他坦言：「因為覺得自己還不夠好，不敢輕易跟對方告白，怕沒辦法好好照顧對方，所以也不敢主動出擊。」

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《ETtoday》日前直擊他與女性友人共同觀賞電影，不過他稱「只是朋友」。他坦言，目前事業尚在起步當中，第一順位仍是家人，希望可以給家人好的生活。過去曾經有條件不錯的女性友人向他告白，可是他拒絕了，「寧可被動一些，也不希望耽誤別人，我比較不想要交往，大部分會直接拒絕對方。」

活動中安排陳彥名上床拍照，他笑說：「經紀公司幫我安排爬上床這件是已經是駕輕就熟，誰知道越來越過分，竟然把腦筋動到CEO身上，要我爬上美女CEO的床啦！」他喜歡運動，有時還會分享看足球的動態，品牌剛好也是西班牙國家足球隊的贊助商，因此特別贈送一件西班牙國家足球隊的衣服給他，當作是來台插旗的見面禮。

被問到近期有沒有什麼樣的活動或是未來想要做的事情，陳彥名則說：「想做的事情很多，其中一直想挑戰拍一些社會關注度不高的弱勢族群為題材的作品，希望可以透過自己讓他們的辛苦被看見，雖然不見得有多大的影響力，不見得是馬上可以幫助到他們，但至少第一步是讓他們的辛苦為大眾所見。」

此外，陳彥名演出暢銷作家肆一散文改編的電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，與曹佑寧、陳妤、李杏、大鶴以及林映唯合作。該片目前已經報名金馬獎，或許有機會角逐生涯首座演員獎項。