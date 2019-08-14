ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

昆凌曼谷慶生照曝光…疑洩「小周周正面」　網驚：太像杰倫！

記者許皓婷／綜合報導

昆凌和周杰倫結婚後，育有一對兒女，家庭生活幸福美滿，她12日迎來26歲生日，全家特地到了泰國曼谷度假，她更在Instagram開心曬出慶生照，卻被眼尖網友發現她有一個小女孩正面入鏡，疑似就是她女兒小周周，意外掀起熱議。

▲昆凌七夕向周杰倫告白。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

▲周杰倫陪昆凌到泰國曼谷慶生。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

請繼續往下閱讀...

昆凌12日歡慶26歲生日，她和老公周杰倫，加上一群好友都在泰國曼谷度假，她也在Instagram曬出現場照，只見她的姊妹從台灣特地搬來大型人體打地鼠的充氣玩具幫她慶生，她則開心站在正中間，身旁坐著一個小女孩，有網友就猜測是她的女兒小周周（Hathaway）：「海瑟薇也太像杰倫了吧！」她則現身回覆：「haha that's not hathy.（不是hathy）」原來該位小女孩只是同行友人的小孩。

▲昆凌慶生照。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

▲昆凌慶生照。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

▲昆凌慶生照。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

▲昆凌慶生照。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

▲昆凌慶生打地鼠。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

而周杰倫在空中酒吧幫昆凌慶生，特地訂做了名牌包包形狀的蛋糕，兩人更一起捧著蛋糕合照，還甜蜜地嘴對嘴接吻，他更寫下英文告白：「Happy birthday to my sweetie @hannah_quinlivan Happy wife happy life。（生日快樂我的甜心，快樂的老婆、快樂的人生）」

▲昆凌慶生。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

▲周杰倫、昆凌嘴對嘴接吻，甜蜜爆表。（圖／翻攝自Instagram／周杰倫）

崔佩儀被酸「三世豬靈投胎」爆哭　老公「瘦1公斤1萬美金」...樂收520萬！

推薦閱讀

小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢

小禎「不穿褲子」運動！喊隋棠「2字暱稱」網一看嚇傻：居然敢

曾莞婷突合體《炮仔聲》演員！　網嗨翻：要回歸了嗎

曾莞婷突合體《炮仔聲》演員！　網嗨翻：要回歸了嗎

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　她一看崩潰：關掉

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　她一看崩潰：關掉

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

LINE WEBTOON《鬼影實錄異噬界》驚嚇登場 ！28天「詭話連篇」挑戰膽量

《好聲音》驚見「台實力派女歌手」參賽！　結果出爐網傻眼了

《好聲音》驚見「台實力派女歌手」參賽！　結果出爐網傻眼了

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

上《玩很大》被狂譙心機重！黃沐妍道歉了「別再鍵盤殺人」

上《玩很大》被狂譙心機重！黃沐妍道歉了「別再鍵盤殺人」

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

吳宗憲爆KID「被關禁閉1個月」　原因曝光…全部人傻眼了！

吳宗憲爆KID「被關禁閉1個月」　原因曝光…全部人傻眼了！

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆「和趙麗穎已離婚」馮紹峰發聲了！網全傻眼：不是剛結婚嗎

23歲清純女偶像出櫃認愛！　甜吻女友放閃：我很幸福

子瑜「眉毛被畫壞」新妝容曝光！網一看崩潰：真的不適合

IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了

4年來首次！子瑜染成淺髮「剪短瀏海」　網驚艷：長相變了

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

野生曾之喬路邊洗手被拍！一彎腰「掉出超兇半球」網一看全瘋了

曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

曾莞婷突合體《炮仔聲》演員！　網嗨翻：要回歸了嗎

《玩很大》5週年第一次邀NONO！　老江湖玩GAME「一眼就破解」PTT讚爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周杰倫, 昆凌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 分手范冰冰1個月！李晨「暴瘦憔悴近照」曝光…網看傻：認不出
  2. 影／新版小婦人《她們》首預告！台詞引爆女力「觀眾看哭了」
  3. 志開震驚「我有一個兒子」！《大時代》劇情神展開…姐姐的秘密曝光
  4. 史上最「大」告別式！　傑尼斯創辦人葬禮辦在東京巨蛋
  5. 昆凌曼谷慶生照曝光…疑洩「小周周正面」　網驚：太像杰倫！
  6. 橫跨漫威、DC的男人！《水行俠》、《驚奇隊長》男星加入《噤界2》
  7. IU《德魯納酒店》遭指抄襲陸劇《東宮》！「為妳抓螢火蟲」比對圖曝光網怒了
  8. 《慾望城市3》因為她不拍了！　莎曼珊認遭「3閨蜜霸凌」
  9. 陳彥名「拒絕女生追求」　背後原因有洋蔥
  10. 昆凌百萬賽車狂飆「周杰倫坐鎮現場」　斥資3億場面震撼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366