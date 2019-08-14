昆凌曼谷慶生照曝光…疑洩「小周周正面」　網驚：太像杰倫！

記者許皓婷／綜合報導

昆凌和周杰倫結婚後，育有一對兒女，家庭生活幸福美滿，她12日迎來26歲生日，全家特地到了泰國曼谷度假，她更在Instagram開心曬出慶生照，卻被眼尖網友發現她有一個小女孩正面入鏡，疑似就是她女兒小周周，意外掀起熱議。

▲周杰倫陪昆凌到泰國曼谷慶生。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

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昆凌12日歡慶26歲生日，她和老公周杰倫，加上一群好友都在泰國曼谷度假，她也在Instagram曬出現場照，只見她的姊妹從台灣特地搬來大型人體打地鼠的充氣玩具幫她慶生，她則開心站在正中間，身旁坐著一個小女孩，有網友就猜測是她的女兒小周周（Hathaway）：「海瑟薇也太像杰倫了吧！」她則現身回覆：「haha that's not hathy.（不是hathy）」原來該位小女孩只是同行友人的小孩。

▲昆凌慶生打地鼠。（圖／翻攝自Instagram／昆凌）

而周杰倫在空中酒吧幫昆凌慶生，特地訂做了名牌包包形狀的蛋糕，兩人更一起捧著蛋糕合照，還甜蜜地嘴對嘴接吻，他更寫下英文告白：「Happy birthday to my sweetie @hannah_quinlivan Happy wife happy life。（生日快樂我的甜心，快樂的老婆、快樂的人生）」

▲周杰倫、昆凌嘴對嘴接吻，甜蜜爆表。（圖／翻攝自Instagram／周杰倫）