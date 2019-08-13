《聲林2》劉思延失戀靠自救　「狂吸這味」秒走出傷痛！

▲劉思延推出新單曲《海灘上的字》。（圖／萊恩媒體集團提供）



記者翁子涵／台北報導

馬來西亞歌手劉思延推出揪心單曲《海灘上的字》，七夕情人節結束後，「分手潮」緊接著報到，她用歌聲陪伴非自願捲入分手潮的失戀者及身邊無辜遭受波及的親朋好友，更分享自己度過失戀時期的妙方，就是「吸狗」。

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▲劉思延吸狗吸上癮。（圖／萊恩媒體集團提供）



劉思延平時講話大咧咧，遇到小狗就會自動切換成娃娃音，她養的兩隻狗，除了是她練歌時的頭號聽眾，也是分擔喜怒哀樂的心靈寄託，「玩狗、摸狗跟吸狗」更陪伴她度過失戀時光，還自嘲有「吸狗癮重症」，生活已經無法缺少這一味，尤其情緒低落時「吸一口，海闊天空，吸一口，世界美好」。

她來台工作時，意外發現寵物店，劉思延在玻璃門外眼巴巴的望著店內的狗兒許久，在寵物店員熱情招待下，二話不說進去吸狗解癮，毫不客氣的吸到飽，還忘情地唱歌給店員及店狗聽。

▲劉思延自認是「狗派」。（圖／萊恩媒體集團提供）



劉思延表示《海灘上的字》靈感來自一個很簡單的畫面，就是在沙灘上寫下一些簡短的話語，例如愛情、友情、親情等等，當寫下海灘上的字，就已經知道海浪會將它沖散，只要愛過了、日子過了，總有一天也會雲淡風輕。