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昆凌百萬賽車狂飆「周杰倫坐鎮現場」　斥資3億《叱咤風雲》場面震撼

記者洪文／台北報導

亞洲首部高規格職業賽車電影《叱咤風雲》開拍至今相當受矚，今日首度釋出花絮導演篇便引起廣大關注。不僅真實賽車競速畫面大量曝光，幾十輛百萬賽車在國際專業賽道、山路飆速，場面浩大震撼，更揭開不少現場拍攝的幕後畫面，監製周杰倫甚至坐鎮現場與導演討論劇本，對於老婆昆凌主演的電影把關品質。

▲▼《叱咤風雲》花絮照片。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲周杰倫坐鎮《叱咤風雲》拍攝現場。（圖／創映電影、量能影業提供）
 
花絮中，導演陳奕先談到自己熱愛賽車的初衷，在比賽過程中體會到競速的魅力，更享受在極速當下「寧靜」的氛圍，挑戰自我極限，「一般觀眾對於賽車可能還有刻板印象和迷思，會以為『賽車』等於『飆車』」他透露，其實真正的職業車手是不會在一般路上開快車的，因為他們知道「風險管理」的重要性，反而不會做有害身體的選擇，而是在相對安全的職業賽道中盡情奔馳。他希望能透過電影拉近職業賽車運動與民眾的距離，也希望能透過電影讓一般觀眾對賽車有更進一步認識。

▲▼《叱咤風雲》花絮照片。（圖／創映電影、量能影業提供）

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▲昆凌認真討論演出內容。（圖／創映電影、量能影業提供）
  
導演陳奕先也在花絮中描述電影《叱咤風雲》片名四個字分別代表片中四位主角的性格，「叱」代表烈火車王李一飛（范逸臣 飾）、「咤」代表雷霆車手宋杰（高英軒 飾）、「風」代表追風車手杜傑克（曹佑寧 飾）、「雲」代表首席女車神莉莉（昆凌 飾），「其實每位車手的性格都是參考真人真事，以宋杰為例，賽車界真的有不少選手是只為打敗宿敵，屈就低量級賽車，甚至不擇手段想擊垮對方車隊，也有不少女性車手想證明自己的能力不亞於男性，而想盡辦法爭取機會上場。」他認為此部電影賽車的呈現只是「載體」，賽車領域中發生人與人之間的情感、過程才是此片最重要的精神，從一般職場角度來看，我們身邊也會有類似的同事或是對手出現。

▲▼《叱咤風雲》花絮照片。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲昆凌在《叱咤風雲》開百萬賽車。（圖／創映電影、量能影業提供）
 
事實上，陳奕先是MV導演出身、亞洲廣告天王導演、短片及微電影作品獲獎無數，亞洲BMW首位啟用的華人導演，更是許多大牌明星指定合作對象，他另一個身份是一位職業賽車手，曾獲2013亞洲雷諾方程式大師組分站冠軍及年度季軍。同時也與周杰倫、劉畊宏、彭小刀等幕後團隊主力是至交，共同籌劃電影《叱咤風雲》長達6年的時間，他在殺青當天還激動的說：「我現在發現我熱愛電影的程度遠大於賽車！」

▲▼《叱咤風雲》花絮照片。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲曹佑寧、昆凌在《叱咤風雲》有感情戲。（圖／創映電影、量能影業提供）

導演陳奕先坦言，「賽車」其實是大家一直不敢觸碰的題材，畢竟光處理「車」就非常燒錢，加上還需要飛車、翻車、摔車特技等等都需要真人拍攝，非常艱難，最大的挑戰，便是如何帶觀眾貼近賽車競速當下的壓力、腎上腺素飆升的視覺、觸覺感受，因此他堅持將很多高難度飛車、衝撞、競速等畫面真實呈現，只為將《叱咤風雲》整體視覺衝擊感不斷提升。

▲▼《叱咤風雲》花絮照片。（圖／創映電影、量能影業提供）

▲劉畊宏、高英軒、李玉璽在《叱咤風雲》驚喜客串。（圖／創映電影、量能影業提供）
 
電影《叱咤風雲》斥資超過3億，由周杰倫監製，劉畊宏、彭小刀製作出品，天鵬公司發行，陳奕先導演，請來昆凌、曹佑寧、范逸臣、柯有倫、高英軒等人主演，故事描述一個賽車模擬器冠軍杜傑克（曹佑寧 飾）為了暗戀已久的女神呂莉莉（昆凌 飾）挑戰從未接觸過的真實賽車，車王李一飛（范逸臣 飾）看他毫無賽道經驗，不過是個愛玩遊戲的宅男，對他嗤之以鼻，卻沒想到不被看好的杜傑克竟然有意想不到的表現。《叱咤風雲》預計2019上映。

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叱咤風雲, 昆凌, 周杰倫, 曹佑寧

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