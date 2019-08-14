《德魯納》桑切斯親哥是Mad Clown　網驚：一看就是兄弟

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《德魯納酒店》不只主角吸睛，配角的可愛互動也是受到劇迷喜愛的一點。富二代「桑切斯」由趙賢哲飾演，個性樂觀、開朗，且長相討喜，隨著戲劇播出，有觀眾也漸漸發現在他身上看到其他歌手的影子，其實他有個饒舌歌手親哥Mad Clown，兩人神韻相似，卻有著截然不同的個性。

▲《德魯納》桑切斯也曾演過《阿爾罕布拉宮的回憶》。（圖／翻攝自tvN）



趙賢哲現年32歲，比哥哥Mad Clown小1歲，2010年跨入電影圈，直到2017年才出演首部戲劇《Argon》，隔年擔任《阿爾罕布拉宮的回憶》工程師崔揚周一角，直到今年飾演《德魯納酒店》富二代桑切斯才漸漸闖出知名度。而他在戲劇裡戴著一副金屬框眼鏡，留著耳上短髮，與饒舌歌手親哥Mad Clown長相更為相似，不少人表示一看就認出兩人是兄弟。

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▲趙賢哲（右）有個歌手哥哥Mad Clown（左）。（圖／翻攝自tvN）



事實上，趙賢哲每每接受訪問都會被問到哥哥Mad Clown，他曾爆料：「我們兄弟倆以前很常吵架，我長得比哥哥高，所以更常挨打。」他還曾虧哥哥：「我不喜歡Mad Clown的rap，因為感覺很硬！」面對外界認為兩兄弟長得很像的言論，Mad Clown也會反駁：「我們一點都不像。」兄弟倆相愛相殺的日常逗笑許多粉絲。