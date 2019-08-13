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港劇「太后專門戶」梁舜燕病逝！　享耆壽90歲…演活「上等人」變封號

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深女星梁舜燕13日病逝醫院，享耆壽90歲。她生前演過無數高人氣港劇，而且最常在古裝劇演「太后」，代表作《真情》並擁有「上等人」的稱號，晚年傳出罹癌住院。

▲▼梁舜燕。（圖／CFP）

▲梁舜燕病逝，享耆壽90歲。（圖／CFP）

梁舜燕是香港電視史上第一個女演員，也短暫做過新聞工作，在香港3家電視台都有影視作品。她的氣質高雅，在長壽劇《真情》扮演母親「梁尚燕」，行為舉止優雅，但是自視過高，看不起低層人士，戲裡被喊「上等親家」，戲外也擁有「上等人」封號，可見角色深植人心。

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▲▼梁舜燕生前代表作《真情》演活高貴出身的母親，被封號「上等人」。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲梁舜燕生前代表作《真情》演活高貴出身的母親，被封號「上等人」。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

此外，梁舜燕也活躍古裝劇，並且在宮廷劇時常演太后、太皇太后等，入行60多年，演過9次太后，其中「慈禧太后」就演了4次。她也沒有在香港金庸劇缺席，曾在呂頌賢版《笑傲江湖》扮演定閑師太。

▲▼梁舜燕生前代表作《真情》演活高貴出身的母親，被封號「上等人」。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲梁舜燕活躍戲劇圈60多年，最常演太后。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼梁舜燕生前代表作《真情》演活高貴出身的母親，被封號「上等人」。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲梁舜燕演過金庸武俠劇《笑傲江湖》，扮演定閑師太。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

梁舜燕和已故丈夫阮黎明育有4名子女，現在孫子阮浩棕也曾是無線電視台的藝人，乾兒子是歌手李克勤。她直到90歲高齡還繼續活躍小螢幕，新劇《包青天再起風雲》也有客串，如今離世，對香港觀眾來說，電視上又少了一個熟面孔。據悉，她在醫院安詳離世，生前信奉天主教，喪禮儀式等待家屬安排後才會再公告。

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