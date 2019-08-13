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漫威《上氣》劉思慕被嫌顏值低！　「我真的醜嗎」吐心聲

記者傅家妤／綜合報導

加拿大華裔演員劉思慕（Simu Liu）被漫威選上成為首部華人英雄電影《上氣》的男主角，消息曝光後，他的人氣也隨之飆升，不過有部分漫畫迷卻砲轟他並不適合飾演該角，甚至開始攻擊他的顏值，沒想到這也讓劉思慕開始懷疑起自己，還發文詢問：「我真的很醜嗎？」

▲▼劉思慕。（圖／翻攝自IG／劉思慕）

▲劉思慕將接演《上氣》。（圖／翻攝自IG／劉思慕）

劉思慕1989年出生於大陸哈爾濱，5歲隨家人移民加拿大，身高183公分的他，擁有精壯結實的身材，從加拿大一流名校西安大略大學商學院（Richard Ivey School of Business）畢業，不僅是個學霸而且還擁有武術訓練背景，2012年轉戰演藝圈，一開始演出多個名不經傳的跑龍套角色，2016年演出美劇《金氏便利店》（Kim’s Convenience）才打開知名度，並在2017年美劇《即刻救援》（Taken）擔任主要角色。

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▲▼劉思慕。（圖／翻攝自IG／劉思慕）

▲▼劉思慕。（圖／翻攝自IG／劉思慕）

▲劉思慕不僅是個學霸，也擁有武術訓練背景。（圖／翻攝自IG／劉思慕）

自從加入漫威的消息曝光後，劉思慕人氣瞬間飆升，社群網站上也多了數萬名粉絲追蹤，雖然賺了不少人氣，但外界對他的質疑聲也不小，甚至還有部分網友砲轟：「你不配演上氣」、「隨便找個亞洲男演員都比你好看，比你適合這個角色」，連他都開始懷疑起自己，日前還在推特上發文：「Siri，我真的很醜嗎？」不少網友看了以後也隨即留言安慰，要他不要放在心上。

▲▼劉思慕。（圖／翻攝自IG／劉思慕）

▲▼劉思慕。（圖／翻攝自IG／劉思慕）

▲劉思慕備受外界質疑。（圖／翻攝自IG／劉思慕）

事實上，劉思慕並沒有不開心，他日前接受網紅《 Subtle Asian Traits》的採訪時，他正面回應了外界對他樣貌的攻擊，「我這一生當中都在被質疑，很多老師覺得我會一事無成，很多製作人、導演、編劇，甚至是合作演員都會質疑我的演技，而我也被無數個節目、演出拒絕過，在我的事業上，我的每一步都被會被質疑，而我至今還能站在這裡，就是因為我一直都很專注，我很相信我的能力，也拒絕讓別人的意見來定義我！」

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關鍵字

劉思慕, Simu Liu, 上氣, 漫威

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