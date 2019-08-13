《好聲音》驚見「台實力派女歌手」參賽！　結果出爐網傻眼了

記者許皓婷／綜合報導

大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》最新一季7月開播，由那英、庾澄慶、王力宏、李榮浩4位歌手擔任導師，除了導師陣容堅強，選手名單也備受矚目，最新一集的預告中，就出現了一位台灣實力派女歌手吳汶芳的身影，讓粉絲又驚又喜。

▲吳汶芳參加《中國好聲音》。（圖／翻攝Instagram／吳汶芳）

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《好聲音》最新一集中，在結束後的預告閃過來自台灣的女歌手吳汶芳畫面，雖然只有短短幾秒，但仍掀起不少關注，她在2008年以團體「BabyFace」參加選秀節目《超級偶像》後嶄露頭角，在20015年發行首張個人專輯，更唱紅《孤獨的總和》。

▲吳汶芳參加《中國好聲音》。（圖／愛奇藝）

而吳汶芳參加《好聲音》似乎出師不利，她10日在Instagram上PO文：「以為可以在陸上呼吸，試過後才發現其實還是在水裡自在，抱歉我無法照你們期望的方式唱著。」她更表示：「經過那麼多失敗，我很高興自己依舊勇敢。」並透露自己是笑著離開舞台的，「我很好不要擔心」，疑似暗示自己比賽失敗，粉絲則紛紛留言替她打氣，「比賽是假的，汶芳才是真的」、「芳芳加油，用自己喜歡的方式做屬於自己最好的演出」、「妳是最棒的」。

而看到粉絲關心的留言後，吳汶芳感動地回應：「只是結束了一個沒有發芽的旅程，怕讓大家失望，但至少我不設限的接受了挑戰，雖然失敗了，但我還是會好好愛自己的，大家不要擔心。」

▲吳汶芳發文。（圖／翻攝Instagram／吳汶芳）