曾被爆「現場有前男友和前前男友」　韓網瘋傳：偶像運動會抓包情侶戀愛！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓電視台每年推出《偶像明星運動會》（簡稱「偶運會」）節目，曾被女團Girl's Day爆料是偶像們談戀愛現場，至少會有10對以上情侶，「前男友、前前男友有可能都在現場。」本屆偶運會結束後，韓網也盛傳一組「偶像約會照」，但看清楚是主角後，卻讓網友都笑了出來。

▲韓網瘋傳《偶像明星運動會》抓包偶像戀愛！？（圖／翻攝自韓網）

南韓知名論壇「The qoo」在本次偶運會錄影結束後，開始流傳一張「偶運會中擦出火花被抓包的『情侣』」照片。畫面中一名長髮女偶像身穿粉紅色上衣，正與另一名同隊的男偶像交頭接耳，兩人相當靠近，還因此被配上愛心圖案，看來非常曖昧。

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▲韓網瘋傳《偶像明星運動會》抓包偶像戀愛，其實是張文福（右二）和尹熙錫（右一）（圖／翻攝自官網）

不過這其實並非抓包偶像戀愛，畫面中的「女偶像」，其實是以長髮為標誌的「男偶像」張文福，一旁則是他的隊友尹熙錫，兩人皆出身《Produce 101》第二季，在今年9月一起以團體「LIMITLESS」出道。

▲畫面左下角的「長髮愛豆」其實也是張文福。（圖／翻攝自韓網）

看清楚主角是誰後，讓一批網友笑倒，照片也在社群網站上瘋傳。同時間也有粉絲拿出在現場拍是的照片，畫面左下角出現張文福的長髮背影，更讓不少人笑說：「張文福混在女偶像當中，也絲毫沒有違和感。」