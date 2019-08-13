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張藝興解約三星！　「傷害民族感情」代言8個月宣布掰了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星張藝興13日透過工作室發聲明，和南韓三星手機品牌解約，聲明中稱該公司官網存在國家地區定義不清的情況，嚴重傷害中國同胞的民族感情，因此宣布解約。據悉，他2018年12月10日正式成為該品牌亞洲區代言人。

▲▼張藝興宣布和三星手機品牌解約。（圖／翻攝自微博／張藝興工作室）

▲張藝興透過工作室宣布，和三星手機品牌解約。（圖／翻攝自微博／張藝興工作室）

張藝興是韓團EXO的陸籍成員，近年工作重心放在家鄉，同時活躍綜藝、音樂和影劇演出，手中握有無數國際品牌代言。他的工作室發出聲明表示，「經過自查及嚴肅溝通所有代言品牌，在張藝興現有代言的所有品牌中，三星電子全球官網迄今仍有國家地區定義不清的情況。」為此表達強烈譴責，「歡迎一切堅持一個中國原則的合作夥伴，拒絕一切對中國主權及領土完整存有任何模糊不清的立場與態度的團體或組織。」，最後宣布和三星手機品牌正式解約。

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▲▼張藝興宣布和三星手機品牌解約。（圖／翻攝自微博／張藝興工作室）

▲張藝興宣布解約，指該品牌「國家地區定義不清」。（圖／翻攝自微博／張藝興工作室）

現年27歲的張藝興最近風波不斷，在眾多藝人因代言品牌對國家定義模糊宣布解約，他的工作室則以聲明，「對所有合作品牌進行排查，並在此嚴正告誡」，表達處理的立場，此舉引發議論。他13日則是直接和手機品牌宣布解約，同時強調排查原則。

▲▼張藝興宣布和三星手機品牌解約。（圖／翻攝自微博／張藝興工作室）

▲張藝興工作室早前發聲明，強調會針對代言品牌作排查。（圖／翻攝自微博／張藝興工作室）

此外，張藝興原定17日要在香港開唱，卻在12日宣布演唱會取消了。由於香港最近情勢動盪不安，許多藝人基於安全考量取消活動，沒想到取消個唱的公告被黃牛吐槽：「香港張藝興票價都跌到2折了都還賣不掉門票，現在得了，給自己找一個台階來取消，這場空蕩蕩的演唱會還能順便給自己加上愛國愛港人設。」黃牛爆料又掀起網路正反意見聲浪。

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