樂迷苦等6年！Two Door Cinema Club台北開唱　舉杯喊「乾杯」全場嗨了

記者蕭采薇／綜合報導

北愛爾蘭的電子搖滾樂團Two Door Cinema Club（簡稱 TDCC）讓台灣樂迷苦等六年，12日晚間在台北Legacy開唱。讓歌迷們隨著音樂搖擺，沈浸在旋律之中。

▲Two Door Cinema Club讓台灣樂迷等六年，終於首度來台開唱。（圖／中華文創娛樂提供）

Two Door Cinema Club來自北愛爾蘭的三人搖滾樂團，成立於 2007 年，曲風融合電子、搖滾、流行等風格，以詼諧逗趣的作品廣受歡迎，Alex、Sam、Kevin 分別擔任主唱、吉他和與貝斯。其實他們早在 2013 年就計劃來台開唱，但當時因主唱 Alex 聲帶受傷而取消，因此這次演唱是 TDCC 時隔六年後，首次來台開唱。

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▲Two Door Cinema Club讓台灣樂迷等六年，終於首度來台開唱。（圖／中華文創娛樂提供）

貝斯手Kevin中場時舉杯用中文說「乾杯！」Alex也表示很高興來到美麗的台灣。緊接著便響起了大家最耳熟能詳的《WHAT YOU KNOW》前奏，讓觀眾驚呼連連。整場演出唱了近20首歷年來的名曲與新專輯中的新歌，滿滿的誠意都一併獻給了期待已久的台灣樂迷們。

▲Two Door Cinema Club讓台灣樂迷等六年，終於首度來台開唱。（圖／中華文創娛樂提供）

▲Two Door Cinema Club讓台灣樂迷等六年，終於首度來台開唱。（圖／中華文創娛樂提供）