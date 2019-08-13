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陪孟耿如東京擺攤　黃子佼累到爆炸：沒有時間懷孕！

記者蕭雅玲／台北報導

孟耿如日前到東京參加藝術創作展，並在會場擺起攤子，黃子佼也特地向製作單位告假陪未婚妻去參展、擺攤，今（13日）孟耿如在臉書預告下午五點有事要宣佈，黃子佼恰巧進棚錄製華視《超級同學會》，被問到未婚妻是否要宣布「有喜」？他秒回：「是賣東西啦！」更強調在東京擺攤，每天都累到「鐵腿」，根本沒時間懷孕。

▲▼黃子佼。（圖／華視提供）

▲黃子佼日前向製作單位請假，陪孟耿如去東京參展。（圖／華視提供）

黃子佼透露，這次孟耿如在東京的兩天參展都是一人顧攤，雖忙到樂此不疲，但帶去的兩箱作品，卻只賣出一成，尤其看到對面攤位每天都大排長龍，而自己的攤位卻只有零星客人上門，雖有點小挫敗，但可以一邊旅遊一邊體會賣東西，對她來說也是個很棒的經驗。

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而報名過程發生烏龍事件，原本要租兩個攤位，結果填單填錯了，佈展當天才發現只有申請一個攤位，本來黃子佼答應要陪她一起顧攤，因為空間實在太小，所以只能輪流顧攤，兩天下來他發現：「她自己顧賣得比較好，兩天內我顧的時段，卻一件東西都沒賣出去！」還爆料，有幾個日本人要把孟耿如。

▲▼黃子佼。（圖／華視提供）

▲黃子佼自曝東京擺攤兩天累到爆炸。（圖／華視提供）

黃子佼為了陪孟耿如去東京擺攤，直言這趟東京行累到「鐵腿」，他觀察整個展場提袋率不高，但對孟耿如來說卻是一個最大考驗，「可以自己去體會做生意，畢竟我們都經歷過，做生意不是想像中那麼簡單，必須經得起市場考驗！」雖然產品只賣出一成，但他發現孟耿如心臟蠻強，不但沒有受挫，還再接再厲這週還要再去參展，而他則有工作留在台灣，無法陪同孟耿如一起去。，要工作不然怎麼幫她買顏料，讓她自己去面對。

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