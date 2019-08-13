Paul抱女兒機場被攔下「有登革熱」　他臉蒼白全身盜汗...一問原因好尷尬

記者林彥君／台北報導



Paul（朱柏仰）和老婆咪咪常在社群上曬出2女兒的照片，分享一家4口幸福的互動。Paul向《ETtoday星光雲》透露，日前和咪咪帶大女兒Ellie到澳門玩，回程發生小插曲，Paul在機場被工作人員攔下，以為他患有登革熱。

▲Paul和咪咪、大女兒日前出國玩。（圖／翻攝自Paul臉書）

47歲的Paul自認體力越來越差，返台時原本要到一航廈登機，因為誤停到第二航廈，他只好抱著睡著的Ellie從二航廈走到一航廈，「我抱著女兒走路，臉色蒼白，中間經過海關要驗體溫，因為我很熱，在檢測溫度的螢幕上呈現大片紅色，工作人員覺得我盜汗，問我是不是有登革熱？」讓他當場哭笑不得，現場一陣尷尬。

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▲Paul和大女兒感情深厚。（圖／翻攝自Paul臉書）

Paul是女兒控，Ellie非常黏他，看到他躺在椅子上，還會把頭靠著他的頭安慰：「爸爸，你累了嗎？」若換作是小女兒，Paul笑說，小女兒則會揪著他的耳朵。Paul突然感性地說，常常會覺得大人應該要教導小孩，「其實是小孩幫助我們成長。」

Paul透露不避諱在女兒面前落淚，大女兒Ellie會問他為什麼要哭，Paul會解釋因為心很痛、難過，Ellie聽完會把小臉靠近他的胸前呼氣，「乖乖，明天就不會痛了。」

▲Paul在父親節收到女兒的卡片。（圖／翻攝自Paul臉書）

女兒的貼心讓Paul非常珍惜，也開始擔心女兒逐漸長大、交男友後被搶走，笑說：「我會殺了他！我現在一直煮飯，其實是要讓女兒知道，如果以後男友隨便帶她去難吃的餐廳，會突然覺得爸爸煮得比較好吃，要先把她的胃口養大！」

Paul也分享自己在今年父親節收到女兒和老婆一起寫的卡片，看到上面的文字很感動，還躲起來哭，「上面的字歪七扭八，好真實，畫了手印還貼拍立得，好感動。」

▲Paul和咪咪到澳門旅遊。（圖／取自Paul與咪咪的朱式會社）

