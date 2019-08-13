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六塊肌男模滾完床忍9年　怒控凱蒂佩芮性騷擾：當眾脫我褲子露鳥！

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）先前在西洋情人節，接受男友奧蘭多布魯（Orlando Bloom）的求婚。準備步入人生下一階段的她，卻被合作過的男模爆料在派對上對他性騷擾，對方更火力全開指責道：「擁有權力的女性也同樣令人厭惡。」

▲▼男模喬許克勞斯（Josh Kloss）控訴遭到凱蒂佩芮（Katy Perry）性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry、Josh Kloss IG）

▲喬許克勞斯曾與凱蒂佩芮合作《Teenage Dream》MV。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry）

曾在凱蒂佩芮《Teenage Dream》中演出的男模喬許克勞斯（Josh Kloss），在IG指控9年前遭到凱蒂佩芮性騷擾。喬許克勞斯表示，事情發生在造型師Johnny Wyjek的生日派對上，兩人一開始仍互相擁抱打招呼，「當我轉身想將她介紹給我的朋友時，她突然把我的上衣和內褲拉開，所有人，包括朋友們，都看到我的陰莖。」

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▲▼男模喬許克勞斯（Josh Kloss）控訴遭到凱蒂佩芮（Katy Perry）性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry、Josh Kloss IG）

▲男模喬許克勞斯控訴遭到凱蒂佩芮性騷擾。（圖／翻攝自Josh Kloss IG）

喬許克勞斯接著表示：「你有沒有想過，這對我來說有多尷尬？」喬許更透露，他本來想在《Teenage Dream》這首歌週年時，用烏克麗麗彈唱這首歌，「但當我試音時，我想說『去他的！』我不想再為她樹立形象了！」

▲▼男模喬許克勞斯（Josh Kloss）控訴遭到凱蒂佩芮（Katy Perry）性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry、Josh Kloss IG）

▲喬許克勞斯與凱蒂佩芮在《Teenage Dream》MV飾演情侶。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry）

不過喬許克勞斯的指控，馬上被凱蒂佩芮的男閨蜜馬庫斯（Markus Molinari）反駁。他回嗆道：「他在說謊！所有人都知道你拍完MV就瘋狂迷戀上她，為她寫了一首歌，還規劃了一連串想像中和她的未來。」更酸道：「多關注你的生活和你的女兒，往前看吧喬許，我會為你祈禱，我們都會。」

▲▼男模喬許克勞斯（Josh Kloss）控訴遭到凱蒂佩芮（Katy Perry）性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry、Josh Kloss IG）

▲喬許克勞斯與凱蒂佩芮在《Teenage Dream》MV中有激情床戲。（圖／翻攝自YouTube／Katy Perry）

凱蒂佩芮和喬許克勞斯在《Teenage Dream》飾演情侶，更有激情吻戲和床戲。喬許克勞斯也自爆當時只拿了650美金（約台幣2萬元）的報酬，覺得自己被凱蒂佩芮利用。

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凱蒂佩芮, Katy Perry, 奧蘭多布魯, Orlando Bloom, 喬許克勞斯, Josh Kloss

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