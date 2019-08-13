梧桐妹微博開5天火速關閉　賈靜雯：少看垃圾很好啊！

記者李欣容／台北報導

賈靜雯今（13日）擔任基督教救助協會「1919陪讀計畫」年度公益代言人，身為3個孩子的媽，她認為陪伴真的很重要，先前才剛結束與大女兒Angel（梧桐妹）的母女旅行，被問到她開微博5天火速關閉，賈靜雯認為女兒有辦法處理好自己的社群，「少看點垃圾留言很好啊。」

▲賈靜雯和大女兒Angel無話不談。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯帶Angel到日本神戶旅遊，聊了許多心事，笑說Angel現在最大的煩惱是「太多人喜歡」，有時候還會有男生偷偷記得她喜歡什麼牌子的珍珠奶茶，放學買一杯給她，「我覺得那是（男女之間感情），但她覺得不是，她只覺得煩，說這樣會變胖。」

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▲賈靜雯不擔心女兒初戀。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯不擔心她初戀，「小曖昧可以，認真男女關係當然要等長大後，爸媽都覺得希望越晚越好吧。」日前女兒開微博又火速關閉，賈靜雯認為她有能力分辨是非，「少看一些垃圾留言不是很好嗎？不需要浪費太多時間在這上面，腦袋要裝點有用的東西。」她也不會強制女兒該怎麼做，陪伴大過於阻止是她的教育理念。

▲賈靜雯擔任「919公益大使」呼籲大家月捐1200元加入陪讀計畫。（圖／中華基督教救助協會提供）

結束和女兒4天3夜旅行，第一次帶咘咘到機場送姊姊，原本都很正常，但一看姊姊要過海關登機，咘咘突然大哭，Angel也哭了，賈靜雯笑說，「波妞搞不清楚狀況，也跟著哭，她們姊妹感情是真的很好。」