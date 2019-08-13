AB6IX闖禍撞女偶像！　被隊長訓話「自罰下場」粉絲目睹笑哭

記者吳睿慈／綜合報導
南韓藝能界體育盛事「偶像明星運動會」每年固定舉辦，中秋特輯12日在京畿道高陽室內體育館舉辦，共44組團體、231名偶像出席，現場眾星雲集，也吸引不少粉絲到場應援。有歌迷12日在推特貼出一段花絮，AB6IX田雄、金東賢趁著休閒時間玩遊戲，卻不慎撞到經過的女偶像，兩人慌張地鞠躬道歉，還被隊長訓話，笑翻所有人。
▲▼AB6IX闖禍撞到女偶像，被隊長訓話舉手自罰。（圖／翻攝自AllaboutWJ推特）
AB6IX田雄、金東賢被粉絲拍下，兩人正在隊伍後方玩擊掌遊戲，田雄恰好輸了往後倒，此時，Weki Meki的確有情與Rina經過，他便正中目標撞到Rina，兩人嚇到連忙起身90度鞠躬道歉，接著與場外的粉絲道歉，隊長林煐岷也因此發現他們闖禍，兩人也很聰明地舉起雙手自罰，令歌迷哭笑不得「真是受不了你們」。
▲太陽開自己的熱點給粉絲用。（圖／翻攝自theqoo）
除了田雄、金東賢撞女偶像出意外，還有粉絲PO出另一段插曲，現場聚集逾百人，網路連線不穩定，SF9太陽便熱心地打開自己的手機熱點，大方讓歌迷「用到飽」，還用iPad提示密碼，成為另外一個熱烈的討論話題。
190812 아육대— 뻔 (@AllaboutWJ) August 12, 2019
둘째셋째 밀치기 싸움하다갘ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ#AB6IX 는 못말려pic.twitter.com/J80oqLlF7h