AB6IX闖禍撞女偶像！　被隊長訓話「自罰下場」粉絲目睹笑哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝能界體育盛事「偶像明星運動會」每年固定舉辦，中秋特輯12日在京畿道高陽室內體育館舉辦，共44組團體、231名偶像出席，現場眾星雲集，也吸引不少粉絲到場應援。有歌迷12日在推特貼出一段花絮，AB6IX田雄、金東賢趁著休閒時間玩遊戲，卻不慎撞到經過的女偶像，兩人慌張地鞠躬道歉，還被隊長訓話，笑翻所有人。

▲▼AB6IX闖禍撞到女偶像，被隊長訓話舉手自罰。（圖／翻攝自AllaboutWJ推特）



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AB6IX田雄、金東賢被粉絲拍下，兩人正在隊伍後方玩擊掌遊戲，田雄恰好輸了往後倒，此時，Weki Meki的確有情與Rina經過，他便正中目標撞到Rina，兩人嚇到連忙起身90度鞠躬道歉，接著與場外的粉絲道歉，隊長林煐岷也因此發現他們闖禍，兩人也很聰明地舉起雙手自罰，令歌迷哭笑不得「真是受不了你們」。

▲太陽開自己的熱點給粉絲用。（圖／翻攝自theqoo）



除了田雄、金東賢撞女偶像出意外，還有粉絲PO出另一段插曲，現場聚集逾百人，網路連線不穩定，SF9太陽便熱心地打開自己的手機熱點，大方讓歌迷「用到飽」，還用iPad提示密碼，成為另外一個熱烈的討論話題。