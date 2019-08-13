偉晉退伍歸隊《娛百》！　睽違1年再玩狼人殺：壓力大到做惡夢

記者林彥君／台北報導

偉晉昨才剛退伍今（13日）立刻開工，歸隊八大綜合台《娛樂百分百》主持行列，談起節目最熱門的單元「凹嗚狼人殺」，偉晉表示睽違一年很擔心功力減退，竟然連作夢都夢到自己玩很爛、玩不好，他說：「以前的狼人殺走好笑、簡單的玩法，現在是大家都很會玩，觀眾也會要求，壓力很大。」

▲偉晉退伍後馬上上工。（圖／八大提供）



歸隊後偉晉興奮地說：「很有安全感，能回到節目中也覺得很幸福。」當兵期間，他仍心繫節目、每集播出必看，透露有陣子愷樂在狼人殺單元表現，引發網友熱議，他還有傳訊息安慰愷樂。



而最新一集「凹嗚狼人殺」更突破年齡限制，邀請到「兒童界天團」左左右右參與。左左還分析出：「我都有在看狼人殺，如果小豬哥哥是女巫的話，他都不會救人！」為配合左左右右童音，羅志祥多次裝可愛，嗆聲也變成小學生等級，要大家「有種下課去比溜滑梯！」引來現場眾人捧腹大笑。





▲偉晉歸隊主持節目。（圖／八大提供）

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由於狼人殺深受全台觀眾喜愛，節目將在8月24日舉辦暑假見面會「這夏好了吧！」首次把狼人殺偶像陳零九等人一起加入，與愷樂、宇辰、偉晉合體和粉絲同樂！見面會將在台中三井OUTLET、桃園大江國際購物中心兩地舉行，活動詳情請見「娛樂百分百」臉書粉絲專頁。