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唐美雲胸悶「血紅素降到4」醫生驚暈倒狀態！蔡振南翻臉押人休息

記者林奕如／台北報導

蔡振南一得知唐美雲歌仔戲音樂劇《月夜情愁》再演出，把手機播放音樂第一首就是自己要唱的歌，只要車子引擎發動就會自動播放，常常嚇壞乘客，練習唱超過2000遍超拼命，加上他這陣子拍戲太累，臉上長了痘痘，他不好意思遮臉：「65歲還長青春痘，被人家笑。」

▲唐美雲蔡振南《月夜情愁》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

▲蔡振南、小咪、唐美雲演出《月夜情愁》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

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蔡振南義氣力挺「妹子」唐美雲，但也苦口婆心勸她「身體要顧好」，他嚴肅表示，她每次演完音樂劇後，馬上去拍戲到天亮，隔天還有巡演，最長一次曾3天3夜不睡覺，「我就大翻臉，殺到劇場去叫她休息。」

唐美雲回憶，2年前有一次排練覺得胸悶，一直以為是練功舊傷，蔡振南暖心叫老婆開車來，直接壓她去醫院打點滴，掛急診才發現原來是血紅素太低，平常人指標是12，她檢查出來發現只有4，連醫生還說：「這已經是暈倒狀態」，唐美雲還硬撐身體完成演出。

▲唐美雲蔡振南《月夜情愁》。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

▲唐美雲堅持歌仔戲傳承。（圖／唐美雲歌仔戲團提供）

兩人情同兄妹，彼此互相照顧，蔡振南再三叮嚀深以要顧，他說，自己有線民，都是團員看不下去跟他告狀，他就直接壓唐美雲去醫院。這次《月夜情愁》展開2019年北中南巡演，召集200人團隊用心打造，製作品質全面再升級，原班人馬重新集結，一個也沒有少，讓唐美雲直呼太感動了，演員群還開心：「經過一年戲服還穿得下！」

《月夜情愁》描述北管西皮與福路兩派恩怨情仇的盛大音樂劇，鑽石級的演員陣容橫跨戲曲、舞台與影視三界，以戲中戲的方式結合了連鎖劇與時事劇，並巧妙融合歌仔戲、北管與音樂劇的多元音樂風格，再輔以原汁原味的劍光特效與鋼絲特技，使得整齣戲劇高潮迭起，忠實呈現出台灣1930年到1950年代的戲曲風貌。

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關鍵字

唐美雲, 小咪, 蔡振南, 歌仔戲, 月夜情愁

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