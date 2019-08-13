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易烊千璽一夜長大！《長安十二時辰》咬牙拍水牢戲快凍僵

記者林奕如／台北報導

易烊千璽、雷佳音主演《長安十二時辰》豆瓣高達8.5分好評，12日完結引發網友對最終大魔王的討論，易烊千璽劇中飾演靖安司的司丞李必，一場在冰冷刺骨水牢裡的戲份，全身都濕透還要在人工營造的激流中前進，快要被凍僵，仍沒有絲毫抱怨，甚至在補妝時也沒將身上濕透衣服給換掉，被讚超敬業。

▲易烊千璽《長安十二時辰》被導演誇渾然天成。（圖／friDay影音提供）

▲易烊千璽《長安十二時辰》被導演誇渾然天成。（圖／friDay影音提供）

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易烊千璽透露自己剛進組時壓力很大，剛開始拍攝時就演了劇情後期最難的戲份，謝謝導演對戲高質量的標準，「不達到導演要求就不會給你過，我有幾場戲拍了很多條。」易烊千璽又說，不同於其他演員會提前背台詞，自己則是先確認拍攝通告瞭解自己要拍哪幾場戲，「我習慣先在梳化時將台詞從頭到尾順一遍，然後現場對戲時開始背台詞，那時的氣圍會有助於記詞上更快更準確。」

▲大陸國產古裝劇《長安十二時辰》由易烊千璽、雷佳音主演。（圖／長安十二時辰宣傳海報）

▲《長安十二時辰》。（圖／長安十二時辰宣傳海報）

在拍攝該劇後，易烊千璽考上中央戲劇學院表演系，在此之前並未接受過專業的表演教育，但導演卻對他讚譽有加，「巧奪天工永遠打不過渾然天成。」又說他身上有一種文人風骨，也有一種與年齡不符的沉穩，而易烊千璽在劇裡年紀輕輕就要掌管整個靖安司，讓網友直呼：「曾經那位想讓媽媽粉忍不住想要保護的小弟弟，一夜間長大了。」

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易烊千璽, 雷佳音, 長安十二時辰, 馬伯庸, 限古令

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