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宥勝被剝光「全裸洗澡」！隔4年回歸台劇：第一天就吻林予晞

記者林奕如／台北報導

宥勝睽違4年回歸台劇，HBO Asia《戒指流浪記》和林予晞合作，他坦言之前拍戲很像上班，但這次開鏡很珍惜，婚後拍戲尺度沒在怕，「她（林予晞）不介意，我就很輕鬆，第一天拍照就接吻，還維持超過10秒。」老婆是否會盯場？他連忙說：「她可能只在意小孩露點，不會在意我。」

▲▼《戒指流浪記》媒體邀請函-林予唏,宥勝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《戒指流浪記》林予晞、宥勝。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼《戒指流浪記》媒體邀請函-林予唏。（圖／記者黃克翔攝）

劇情主題圍繞「戒指」，從宥勝飾演主角在捷運車廂弄丟婚戒開始，他坦言自己沒有類似經驗，「因為我沒有婚戒耶」，當時是先有小孩後結婚，他求婚時是找一天告白，現在也不會想要補買婚戒，「對我來說，我們一起去日本旅行時，買了一個玫瑰金戒指，反而意義比較大。」

▲▼《戒指流浪記》媒體邀請函-北村豐晴,林予唏,宥勝,葉天倫。（圖／記者黃克翔攝）

▲導演北村豐晴、林予晞、宥勝、導演葉天倫。（圖／記者黃克翔攝）

該劇由葉天倫擔任製作人，導演北村豐晴執導，林予晞出道前是空姐，這次「本色演出」，她直呼：「我為了這角色準備4年。」面對北村導演詢問：「裙子可不可以短一點。」她義正嚴詞拒絕，更拿出自己的制服比對。北村導演同時想剝光宥勝，詢問他洗澡時「可不可以正面全裸」，後製可以打馬賽克，宥勝正在思考時，製作人葉天倫就跳出來阻止：「不可以，這樣要花很多錢。」

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關鍵字

宥勝, 北村豐晴, 林予晞, 葉天倫, 戒指流浪記

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