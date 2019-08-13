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休傑克曼嗆萊恩雷諾斯！「影片暗藏亮點」萬人推爆：金鋼狼回歸了

記者洪文／綜合報導

澳洲巨星休傑克曼（Hugh Jackman）演出「金鋼狼」長達17年，即使2017年以《羅根》卸下角色，仍然常在社群網站上與「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）互相鬥嘴，粉絲也樂見兩人的互動。他近日正在世界巡迴演出，突然在網路上分享了一張手部受傷照片，並且罵對方「都是你的錯」，照片中暗藏亮點，上萬網友推爆：「金鋼狼回歸了？」

▲▼金鋼狼、死侍。（圖／翻攝自休傑克曼、萊恩雷諾斯IG）

▲休傑克曼、萊恩雷諾斯感情很好。（圖／翻攝自休傑克曼IG）

休傑克曼在Instagram分享一支靜態影片，畫面當中是他的左手特寫，而紅色箭頭指著手上的傷口。影片上面壓著文字：「這是我演出金鋼狼以來，第一次受傷流血，很顯然地，都是萊恩雷諾斯的錯！」又在PO文引言寫著：「（傷口）嚴重嗎？」後來，萊恩雷諾斯在底下幽默回覆：「我覺得只是你的練習不夠才會受傷。」

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▲▼金鋼狼、死侍。（圖／翻攝自休傑克曼、萊恩雷諾斯IG）

▲休傑克曼受傷照片暗藏亮點。（圖／翻攝自休傑克曼IG）

由於休傑克曼、萊恩雷諾斯很久沒有公開鬥嘴，加上文字出現「演出金鋼狼以來第一次」受到萬名網友推爆：「金鋼狼回歸了？」、「拜託不要給我希望」、「你是我們唯一的金鋼狼，想念你」、「該不會要合作《死侍3》吧？」另有一位自稱觀看巡演的網友出面表示，其實他只是在表演中擺了類似金鋼狼的手勢，未料意外受傷，跟金鋼狼回歸電影無關。

事實上，迪士尼、福斯合併之後，現在《X戰警》系列將由漫威總裁凱文費吉統一規畫，前一陣子更在發表會當中證實，未來確定推出《X戰警》、《驚奇4超人》等電影。不過，官方過去以來一直明確暗示，除了萊恩雷諾斯將繼續演出死侍以外，其餘《X戰警》角色將會重新啟動，因此休傑克曼回歸演出金鋼狼機率相當渺小。

 
 
 
 
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金鋼狼, 休傑克曼, 死侍, 萊恩雷諾斯

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