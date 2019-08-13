郎朗陪混血妻逛超市！　推購物車當妻奴「看嬰兒用品」爆喜訊

記者陳芊秀／綜合報導

大陸鋼琴家郎朗6月初宣布結婚，新娘是德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice），婚後互動時常受到關注。兩人近日現身杭州某間超市，還逛到嬰兒用品區，令人聯想到快要有好消息了！

▲郎朗和混血妻吉娜愛麗絲結婚後受到外界關注。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

郎朗娶得美嬌娘成為眾人焦點，婚後夫妻互動更成為話題，先是機場被捕捉到妻子獨自揹行李，被網友質疑人品，為此發文「我以後得多幫我老婆提些行李」，隨後還上傳帶老婆吃火鍋，拍下為妻撈菜的影片。夫妻倆近日來到杭州，在超市裡挑選商品，還到嬰兒用品區選東西，吸引不少路人圍觀，原來是在錄製《幸福三重奏》，這一路都有攝影機拍攝，接下來要正式在陸綜登場。

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▲郎朗和混血妻逛超市，網友目擊兩人去逛嬰兒用品區，引發懷孕好奇。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

目擊網友透露，郎朗和吉娜愛麗絲逛超市，全程幫妻子推購物車，愛妻則是身穿紅點白色連身小洋裝，露出纖細長腿，長髮旁分沒有瀏海，更突顯精緻五官，腳踩高跟涼鞋。網友稱讚「真是神仙顏值」、「好恩愛的一對」，也有人好奇兩人逛嬰兒用品區，「準備要生了」、「這麼快就懷孕了」、「現在是郎朗推車啦！」

▲郎朗全程負責推購物車。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）